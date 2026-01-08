Così i conservanti alimentari aumentano il rischio di cancro e diabete – La ricerca

Due studi francesi puntano il dito su solfiti, nitrati e sorbati. L'associazione più forte è tra nitrito di sodio (E250) e cancro alla prostata

Solfiti, nitrati e sorbati sono associati a un rischio maggiore di cancro e diabete. Lo dicono due studi scientifici francesi sui conservanti alimentari (etichette E200-E203 per i sorbati, E220-E228 per i solfiti, E249-E252 per nitrati/nitriti) usati per prolungare la conservazione, mantenere colore e sapore dei cibi. Gli additivi sono sospettati da anni di contribuire allo sviluppo di alcune malattie. Ora c’è un elemento di prova scientifico che lo dimostra.

I conservanti alimentari

«Non è perché consumiamo prodotti con conservanti che ci ammaleremo immediatamente di cancro, ma dobbiamo limitare la frequenza di esposizione a questi prodotti», ha dichiarato all’agenzia France Presse Mathilde Touvier, l’epidemiologa che ha supervisionato o due studi. «Il messaggio per il grande pubblico è che, quando si trova di fronte a uno scaffale del supermercato, scelga gli alimenti meno trasformati». Le conclusioni degli studi, condotti dallo stesso team dell’Inserm e pubblicati giovedì sulle riviste BMJ e Nature Communications, devono essere interpretate con cautela, data la moderata entità dei rischi osservati. Ciononostante, questa ricerca è eccezionalmente solida.

Solfiti, nitrati e sorbati

«Questi risultati potrebbero avere implicazioni significative per la salute pubblica, data l’ubiquità dei conservanti in un’ampia gamma di alimenti e bevande», conclude lo studio pubblicato su Nature Communications incentrato sul rischio di diabete. Le pubblicazioni arrivano in un momento in cui i rischi per la salute di molti alimenti trasformati sono sempre più documentati. Ma la loro regolamentazione rimane oggetto di disaccordo politico. In Francia, per esempio, la pubblicazione di un piano strategico su cibo e clima è stata bloccata all’ultimo minuto in autunno a causa di disaccordi governativi sui rischi posti dagli alimenti ultra-processati. Al contrarioil Regno Unito ha appena vietato la pubblicità televisiva diurna di alcuni alimenti trasformati.

Gli studi

In questo contesto i due studi sui conservanti alimentari pubblicati giovedì forniscono risposte importanti. È la prima volta che i ricercatori sono stati in grado di distinguere con tanta precisione i rischi associati a ciascun conservante. I ricercatori hanno basato i loro risultati su uno studio condotto su un’ampia coorte di francesi – oltre 100 mila – seguiti per diversi anni con questionari molto regolari sulla loro dieta e dati precisi sulla composizione dei prodotti che consumavano. Hanno concluso che il consumo di diversi conservanti, in particolare sorbati, solfiti e nitriti, è associato a una maggiore incidenza di cancro. L’associazione più forte è tra nitrito di sodio (E250) e cancro alla prostata, e aumenta il rischio di circa un terzo. Il grado di rischio rimane limitato a livello individuale: a titolo di confronto, il fumo aumenta il rischio di cancro ai polmoni di oltre 15 volte nei forti fumatori.

Il cancro e il diabete

Tuttavia, a livello collettivo, lo studio rappresenta un numero significativo di malattie aggiuntive, data la presenza diffusa di questi additivi negli alimenti. E, rispetto al cancro, i rischi associati ai conservanti appaiono talvolta più pronunciati per il diabete. Quindi il consumo regolare di sorbato di potassio (E202) è associato a un’incidenza doppia di questa condizione. È vero che, nonostante la solidità della loro metodologia, questi studi non stabiliscono un nesso causale diretto tra questi problemi di salute e il consumo degli additivi in ​​questione. I solfiti, ad esempio, si trovano principalmente nelle bevande alcoliche, come sottolineato da due ricercatori non coinvolti in questi studi, Xinyu Wang ed Edward Giovannucci, in un commento pubblicato sullo stesso numero del BMJ.

Le bevande e i conservanti

È quindi difficile distinguere tra l’effetto di questi conservanti e l’effetto ben documentato dell’alcol stesso. Inoltre, sottolineano, «i conservanti offrono benefici significativi prolungando la durata di conservazione dei prodotti e riducendo i costi alimentari (…) per le persone con redditi più bassi». Tuttavia, l’uso di questi additivi è «molto comune e spesso scarsamente valutato, mentre i loro effetti a lungo termine sono incerti», osservano i ricercatori. Lo studio dell’Inserm sostiene anche una rivalutazione della loro regolamentazione, inclusi «limiti più severi al loro utilizzo».