Donna uccisa a Minneapolis, Noem (Segr. Sicurezza Usa): Agente Ice ha agito per difendersi – Il video

08 Gennaio 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Minnesota, Usa, 07 gennaio 2026 “Molto chiaro che questa persona stava molestando e ostacolando le operazioni delle forze dell’ordine. Il nostro agente ha seguito il suo addestramento e ha preso provvedimenti. Il nostro agente è entrato in azione per difendere se stesso e per difendere i suoi colleghi. Lei ha colpito l’agente, lui è andato in ospedale”. Lo ha detto la Segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti Kristi Noem da una conferenza stampa a Minneapolis. Courtesy: X Homeland Security Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

