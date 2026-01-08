Parigi, i trattori alla Tour Eiffel – Il video

Gli agricoltori chiedono semplificazioni amministrative e un allentamento delle normative

I trattori degli agricoltori sono entrati a Parigi prima dell’alba di oggi, 8 gennaio, e hanno raggiunto la Tour Eiffel. I contadini europei protestano contro l’accordo di libero scambio tra l’Ue e i paesi del Mercosur. Ma anche contro la gestione da parte del governo francese dell’epidemia di dermatite nodulare contagiosa che ha scatenato le proteste nel sud-ovest della Francia.

Gli agricoltori chiedono semplificazioni amministrative e un allentamento delle normative, soprattutto europee, che considerano troppo restrittive e suscettibili di creare concorrenza sleale. «Verremo a tutti i costi per esprimere le nostre richieste», ha dichiarato all’agenzia France Presse Eloi Nespoulous, presidente del Coordinamento Rurale dell’Occitania (sud-ovest della Francia), alla guida di un convoglio di 40 trattori. Il presidente nazionale dell’organizzazione, nota per le sue azioni energiche, Bertrand Venteau, aveva dichiarato di voler presentare pacificamente le sue richieste ai parlamentari francesi e in luoghi “simbolici” di Parigi.

Un decreto emesso mercoledì sera dalla prefettura di polizia di Parigi ha vietato ai trattori di accedere ad alcune aree sensibili della capitale, tra cui il Palazzo dell’Eliseo (residenza presidenziale), Matignon (ufficio del Primo Ministro), il Parlamento, i Ministeri dell’Agricoltura e della Transizione Ecologica e, nella regione parigina, il mercato all’ingrosso di Rungis.

Foto copertina da: Little Think Tank su X