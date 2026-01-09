Balle di fieno e latte rovesciato, i trattori invadono il centro di Milano contro l’accordo Ue-Mercosur: «No a speculazioni» – Il video

Presenti esponenti della Lega. Ma gli agricoltori se la prendono anche con il governo: «Vuole darci soldi per farci stare zitti»

Traffico paralizzato, balle di fieno, latte rovesciato nelle strade. Il governo italiano avrà anche ottenuto le tanto auspicate clausole di garanzia prima del via libera all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur, ma gli agricoltori non sembrano proprio aver accolto di buon grado il voto di oggi a Bruxelles. A Milano, i trattori hanno invaso le vie del centro, sventolando bandiere tricolori e arrivando fino a piazza Duca d’Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando balle di fieno e suonando i clacson.

«No alla concorrenza sleale»

La mobilitazione è stata indetta da Coapi e Riscatto agricolo Lombardia contro la firma del trattato, che a loro avviso «favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani». A spiegare meglio le ragioni della protesta è Cristian Bellon, di Riscatto Agricolo: «Non vogliamo che i prodotti che entra nell’Ue possano fare concorrenza e abbassare il nostro prezzo. Oltretutto questi prodotti vengono coltivati e allevati con prodotti fitosanitari che in Europa sono vietati da anni, quindi c’è un rischio per la salute. Abbiamo i controlli che sono, parole povere, a zero perché solo il 3% dei prodotti importati viene controllato».

In piazza anche esponenti della Lega

In piazza al fianco degli agricoltori c’erano anche alcuni esponenti della Lega, tra cui il senatore ed ex ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio e l’europarlamentare Silvia Sardone. Eppure, la protesta dei trattori era indirizzata anche all’esecutivo di Giorgia Meloni. «Il governo vuole darci dei soldi per farci stare zitti ma non è questa la politica che vogliamo. Devono togliersi dalla bocca questo Made in Italy perché l’agricoltura è fatta di micro, piccole e medie imprese, che sono quelle che magari non hanno la potenzialità di entrare nel mercato del Made in Italy e rischiano, come sempre, di essere l’ultima ruota del carro», attacca ancora Cristian Bellon.

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner | La protesta degli agricoltori con i trattori davanti al Pirellone di Regione Lombardia contro l’accordo Ue-Mercosur, Milano 9 Gennaio 2026