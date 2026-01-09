Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Legge elettorale, Meloni: Spero nel confronto. Se c'è chiusura deciderà Parlamento a maggioranza – Il video

09 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “L’obiettivo è cercare una composizione il più possibile ambia. È di interesse per tutti per garantire rispetto del voto popolare e anche stabilità. Tutti dovrebbero avere interesse per una legge di questo tipo, spero ci sia interlocuzione positiva e non opposizione pregiudiziale. Non escludo che nel caso in cui ci sia questa chiusura si chiederà al Parlamento a maggioranza di risolvere il problema”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

