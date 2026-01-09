Taranto, il cadavere di una donna trovato all’interno di una cisterna

La scoperta a Martina Franca. Non si esclude alcuna ipotesi

Il cadavere di una donna è stato individuato nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello, all’interno di una cisterna situata lungo la strada provinciale 58. Una segnalazione ha fatto scattare l’immediato arrivo dei soccorsi e dei vigili del Fuoco. Al vaglio tutte le ipotesi, non si esclude nemmeno il suicidio.

Un’operazione complessa

I vigili del fuoco sono intervenuti per le operazioni di recupero, rese complesse dalla profondità della cisterna. È stato necessario l’impiego di una squadra di sommozzatori, che ha operato in supporto al personale di terra. Le attività sono state condotte con personale dei comandi di Taranto e Brindisi, operanti in coordinamento per garantire la messa in sicurezza dell’area e il recupero della salma.