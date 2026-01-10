La cantina della Gintoneria finisce all’asta: chiesti più di 5mila euro per la bottiglia più cara di Davide Lacerenza

Al proprietario del locale, finito sotto inchiesta, sono state sequestrate più di 500 bottiglie per un valore stimato di quasi un milione di euro

Fino a qualche mese fa era l’autoproclamato re delle notti milanesi. Ma ora che è finito travolto dalle inchieste giudiziarie, la cantina di Davide Lacerenza si svuota. Da venerdì 9 gennaio e fino al 30 dello stesso mese, è possibile aggiudicarsi gli alcolici di pregio che riempivano mensole e scaffali della Gintoneria, il locale di Milano dove i pm sospettano che Lacerenza e la compagna Stefania Nobile gestissero un giro di prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

500 bottiglie all’asta

Dal sito dell’Istituto vendite giudiziarie Monza e Brianza si può partecipare all’asta telematica, che – scrive Repubblica – propone un catalogo di 200 lotti per un totale di circa 500 etichette e un valore complessivo stimato intorno ai 900 mila euro. Al momento, di offerte ne sono arrivate ben poche. Ma non si esclude che qualche estimatore di vini tenterà di accaparrarsi alcune delle bottiglie di champagne più ricercate.

Più di 5mila euro per una bottiglia di vino

Per partecipare all’asta, però, occorre essere pronti a sborsare cifre decisamente elevate. Per una bottiglia di La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée Conti del 2017, per esempio, servono almeno 5.525 euro. La base d’asta è fissata invece a 3.400 euro per il lotto 156, che comprende una bottiglia di Grands-Échézeaux del 2018 in una scatola di legno. E ancora: ne servono almeno 2.550 per le sei bottiglie di champagne Jacques Selosse brut rosé da 750 ml, che costituiscono il lotto numero 1. Per chi non ha budget simili a disposizione ci sono anche proposte più economiche, come la bottiglia di birra alla canapa da 12,75 euro.