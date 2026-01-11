Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Padova, Annabella Martinelli scompare nel nulla. Appelli e ricerche per la studentessa di 22 anni

11 Gennaio 2026 - 11:33 Stefania Carboni
Si cerca nei Colli Euganei e in tutta la provincia, ma la giovane potrebbe trovarsi anche a Bologna

Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna, residente a Padova, in zona Brusegana, uscita di casa in bicicletta la sera del 6 gennaio e mai più tornata. La ragazza vive con la famiglia he ne ha denunciato la scomparsa. Si cerca nei Colli Euganei e in tutta la provincia.

Ha lasciato casa il 6 gennaio, alle 20, in bici. L’ultimo aggancio del cellulare, poi il buio

Annabella si sarebbe allontanata da casa, in bici, intorno alle 20. Era serena e nulla lasciava presagire ad un allontanamento volontario. La cella del cellulare, riporta il Corriere della Sera, è stata agganciata un’ultima volta nella zona di Teolo (Padova), dove, da ieri sabato mattina 10 gennaio, si stanno concentrando i controlli degli elicotteri dei vigili del fuoco e della Protezione civile. L’antenna copre un’area di oltre 20 chilometri in linea d’aria, che comprende zone collinari, boschi e sentieri. Un ambiente che rende difficile le ricerche.

Gli appelli social

La Prefettura di Padova ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse, coordinando le ricerche con vigili del fuoco e forze dell’ordine. Tanti gli appelli social ma finora nessun riscontro. Annabella inoltre potrebbe non trovarsi più a Padova. Potrebbe esser presente anche a Bologna, dove segue Giurisprudenza.

