Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀInchiesteLazioRoma

Roma, doppia aggressione a Termini. Uomo picchiato e ridotto in fin di vita, rider ferito poco dopo

11 Gennaio 2026 - 11:13 Stefania Carboni
embed
termini aggressione
termini aggressione
I due episodi potrebbero esser collegati. Quattro persone interrogate, sette portate all’ufficio immigrazione per l’identificazione

Notte di paura e violenza alla stazione Termini di Roma. Un uomo, italiano, di 57 anni, è stato massacrato di botte e ridotto in fin di vita alle 23 circa mentre si trovava in via Giolitti. Ora è in gravi condizioni al policlinico Umberto I. Ha lesioni su tutto il corpo. Nemmeno un’ora dopo un rider è stato aggredito in via Manin. Soccorso da dei passanti è finito anche lui all’Umberto I ma non sarebbe in pericolo di vita. I due episodi potrebbero esser collegati. Per questo quattro persone straniere sono state accompagnate negli uffici del commissariato Viminale per essere interrogate mentre altre sette sono finite all’ufficio immigrazione per l’identificazione. 

Maxi controllo in corso a Termini

Non si conoscono ancora i motivi di entrambe le aggressioni, anche se si ipotizza la rapina. Nella notte è scattato un maxi servizio di controllo attorno allo scalo ferroviario romano con monitoraggi da parte della polizia che stanno proseguendo anche in queste ultime ore.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Cecilia Sala e la svolta possibile per Alberto Trentini: «Io liberata dall’Iran un anno fa, che l’8 gennaio diventi anche il suo giorno»

2.

Garlasco, nuove analisi sugli oggetti di Chiara Poggi: «Trovati riscontri che stavamo cercando». Sempre più vicina la revisione del processo a Stasi

3.

I genitori condannati perché il figlio adolescente ha violentato una bambina

4.

«Pronto qui è il nido, può portare suo figlio in ospedale? Potrebbe aver ingoiato una pila». L’avviso in una scuola di Lucca

5.

Barman ucciso a Venezia, un video hot con l’ex agente accusato di omicidio tra i possibili moventi: «Aveva paura che fosse diffuso»

leggi anche
catherine birmingham nathan trevallion bambini nel bosco chieti
ATTUALITÀ

«Allontanare la madre sarebbe un ulteriore trauma». La garante dell’Infanzia, Marina Terragni, interviene sulla famiglia nel bosco

Di Stefania Carboni
sergiu tarna ucciso venezia salvagno
ATTUALITÀ

L’auto scomparsa, il complice all’estero, la breve fuga a Siviglia: i punti che il vigile urbano Salvagno deve chiarire sull’omicidio di Sergiu Tarna

Di Stefania Carboni
mia moglie gruppo
ATTUALITÀ

Il 70enne, la compagna e il genero: la famiglia dietro al gruppo sessista “Mia moglie”

Di Alba Romano