Roma, doppia aggressione a Termini. Uomo picchiato e ridotto in fin di vita, rider ferito poco dopo

I due episodi potrebbero esser collegati. Quattro persone interrogate, sette portate all’ufficio immigrazione per l’identificazione

Notte di paura e violenza alla stazione Termini di Roma. Un uomo, italiano, di 57 anni, è stato massacrato di botte e ridotto in fin di vita alle 23 circa mentre si trovava in via Giolitti. Ora è in gravi condizioni al policlinico Umberto I. Ha lesioni su tutto il corpo. Nemmeno un’ora dopo un rider è stato aggredito in via Manin. Soccorso da dei passanti è finito anche lui all’Umberto I ma non sarebbe in pericolo di vita. I due episodi potrebbero esser collegati. Per questo quattro persone straniere sono state accompagnate negli uffici del commissariato Viminale per essere interrogate mentre altre sette sono finite all’ufficio immigrazione per l’identificazione.

Maxi controllo in corso a Termini

Non si conoscono ancora i motivi di entrambe le aggressioni, anche se si ipotizza la rapina. Nella notte è scattato un maxi servizio di controllo attorno allo scalo ferroviario romano con monitoraggi da parte della polizia che stanno proseguendo anche in queste ultime ore.