La polizia sequestra la Torre Rossa di Sestriere: «L’impianto antincendio non è a norma». L’hotel chiude improvvisamente

La Questura di Torino ha disposto il sequestro preventivo dell’hotel la Torre Rossa di Sestriere per presunte irregolarità legate alla sicurezza antincendio. Il provvedimento, eseguito oggi 11 gennaio, riguarda uno degli hotel simbolo della storica località sciistica piemontese, una struttura a tre stelle gestita dalla catena Aurum Hotels. Durante i controlli erano presenti anche i vigili del fuoco. Secondo quanto riferito da fonti informate, sarebbero emerse criticità negli impianti antincendio, risultati non conformi alle normative vigenti. A seguito del sequestro, l’attività ricettiva è stata di fatto interrotta.

Trasferiti i clienti

All’ingresso dell’edificio, in piazza Agnelli, è stato affisso un avviso della Questura con la dicitura «Locale sottoposto a sequestro». Sotto il provvedimento, un secondo foglio informa gli ospiti sulle modalità di gestione dell’emergenza: «Il ricevimento è momentaneamente chiuso, per i check in si prega di recarsi in Torre Bianca (Duchi d’Aosta)», struttura vicina dove vengono trasferiti i clienti.

L’hotel la Torre Rossa

La Torre Rossa è un edificio storico di Sestriere. Venne costruita nei primi anni Trenta su commissione del fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli, su progetto dell’ingegner Vittorio Bonadè Bottino. L’hotel dispone di circa ottanta camere e offre agli ospiti l’accesso diretto alle piste da sci. Al momento non sono noti i tempi per un eventuale dissequestro della struttura, che dipenderanno dagli accertamenti tecnici e dall’adeguamento degli impianti alle prescrizioni di sicurezza richieste.