Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ESTERIAutoCapodannoCoronavirusIncendiInchiesteSvizzera

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti indagati anche nel 2020: «Comprarono una Maserati con i fondi Covid»

11 Gennaio 2026 - 17:09 Alba Romano
embed
crans-montana-indagine-moretti-maserati-prestito-covid
crans-montana-indagine-moretti-maserati-prestito-covid
Il fascicolo fu archiviato perché i due coniugi riuscirono a dimostrare che l'auto era aziendale, non personale. Nel 2022 ci fu un intervento dell'ispettorato del lavoro

Ci sono due indagini della polizia vallese nel passato di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana dove sono morte 40 persone per l’incendio di Capodanno. Un’indagine, di natura penale, risale nel 2020 e ha a che fare con un presunto utilizzo improprio dei fondi Covid. L’altra, invece, è stata avviata dall’ispettorato del lavoro nel 2022.

L’indagine sulla Maserati

Secondo quanto scrivono oggi i giornali svizzeri Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung, i due coniugi avrebbero ottenuto 75.500 franchi di prestito Covid, pari a circa il 10% del fatturato della loro società, e ne avrebbero utilizzati poi 33mila per acquistare una Maserati, successivamente venduta al padre di Jacques. L’inchiesta finì con un non luogo a procedere, perché i Moretti dimostrarono che l’auto non era di loro proprietà ma era immatricolata come veicolo aziendale del bar Le Constellation, quindi non per uso privato.

La lente dell’ispettorato del lavoro

Nel 2022, riferisce una fonte ai due giornali svizzeri, ci fu invece un intervento dell’ispettorato del lavoro, a seguito di segnalazioni da parte dei dipendenti francesi di irregolarità che riguardavano «orari di lavoro non rispettati, lavoro notturno non pagato, riposi non rispettati».

La condanna per Jacques Moretti nel 2008

Prima di queste due piccole vicende giudiziarie, Jacques Moretti ha avuto guai ben peggiori in Francia. L’imprenditore è stato infatti arrestato nel 2005 e poi condannato nel 2008 dal tribunale di Annecy per sfruttamento della prostituzione. La pena fu di 12 mesi: 4 in carcere, 8 con la condizionale.

Foto copertina: EPA/Jean-Christophe Bott | Jacques e Jessica Moretti

Articoli di ESTERI più letti
1.

Venezuela, il buio dopo la speranza per Alberto Trentini: «Liberati solo 10 detenuti su 1.000»

2.

Il presidente della Colombia Petro stava per fare la fine di Maduro: «Poi ho telefonato a Trump»

3.

Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

4.

I contatti con l’estero, le bugie: perché i coniugi Moretti sono finiti agli arresti per il rogo di Crans-Montana

5.

Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Trump: «Pronti ad aiutare i manifestanti»

leggi anche
Jacques Jessica Moretti Crans Montana Svizzera
ATTUALITÀ

Crans-Montana, Jacques Moretti e l’ammissione: «La porta d’emergenza era chiusa a chiave». I verbali dell’interrogatorio della coppia

Di Alba Romano
SCIENZE E INNOVAZIONE

Ustioni fino al 70% del corpo: perché la guarigione è una maratona clinica

Di Gemma Argento
crans-montana-vignetta-charlie-hebdo
ATTUALITÀ

«Gli ustionati sciano»: bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo sulla strage di Crans-Montana

Di Ugo Milano
moretti interrogatorio
ESTERI

Le prime fiamme, la porta di servizio chiusa e i massaggi cardiaci: la versione di Jacques e Jessica Moretti sulla strage di Crans-Montana

Di Alba Romano