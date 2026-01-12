Zlatan Ibrahimović nel gelo artico, l’avventura in Lapponia sulla slitta trainata dai cani: «Si è riunito il branco» – Il video

Il calciatore svedese è stato protagonista di un’esperienza in Lapponia, dove si è messo alla guida di una slitta trainata da cani husky

Non solo calcio e palcoscenici internazionali. Negli ultimi giorni Zlatan Ibrahimović ha mostrato ai suoi follower un lato diverso, immerso in uno scenario da fiaba nordica. Il calciatore svedese è stato protagonista di un’esperienza in Lapponia, dove si è messo alla guida di una slitta trainata da cani husky, attraversando paesaggi innevati e temperature estreme.

Ibrahimović ha condiviso sui social immagini e video del suo viaggio “sottozero”: pelliccia addosso, abbigliamento tecnico e un gruppo di cani da slitta lanciati nella corsa tra distese bianche e silenzio artico. Il post è stato accompagnato dalla didascalia che recita: «Il branco artico si è riunito». Un contesto che lo ha visto calarsi nei panni del musher, figura simbolo delle regioni polari. Per Zlatan, però, non si tratta di una prima volta assoluta. Nato e cresciuto in Svezia, il campione ha sempre mostrato una certa familiarità con i climi rigidi e con le tradizioni nordiche, che tornano ciclicamente a fare capolino anche nella sua vita lontano dai campi di gioco.