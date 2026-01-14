Annabella Martinelli sparita, ora si indaga per sequestro di persona: gli ultimi movimenti della 22enne e perché i suoi social sono stati cancellati

La studentessa non è stata più vista dalla sera del 6 gennaio. I carabinieri stanno analizzando i suoi tabulati telefonici. Mentre le ricerche continuano anche da parte della sua famiglia

Sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, la procura di Padova indaga ora per sequestro di persona contro ignoti. La giovane non è più stata vista dalla sera del 6 gennaio e i carabinieri stanno analizzando i suoi tabulati telefonici per ricostruire i movimenti. Al momento, tutte le piste restano aperte perché le incertezze sono tante. L’ultima traccia della 22enne è una ripresa delle telecamere di Villa di Teolo, in provincia di Padova, della sera del 7 gennaio quando ha comprato due pizze da asporto. A circa 10 chilometri da lì, è stata ritrovata la sua bicicletta viola attaccata a un palo e i due cartoni della pizza vuoti.

Gli ultimi movimenti di Annabella

Secondo quanto ricostruito finora, Annabella si sarebbe allontanata da casa attorno alle 20 dicendo che sarebbe andata a trovare un’amica. Circa un’ora dopo avrebbe chiamato due pizzerie perché la prima l’ha trovata chiusa. Il gestore della seconda pizzeria ha confermato che la ragazza ha ordinato e ritirato le due pizze e che lo avrebbe fatto da sola. Al momento, gli inquirenti non escludono neanche che la giovane possa aver comprato due pizze per sé, riuscendo così a coprire anche il pranzo del giorno dopo. La zona dove la 22enne è scomparsa è passata al setaccio dalle autorità e dai cani molecolari. L’ultimo segnale del suo cellulare è stato registrato il pomeriggio del 7 gennaio nell’are di Teolo.

Il mistero (svelato) dei social cancellati

Nei giorni successivi alla denuncia di scomparsa, i profili social della ragazza erano scomparsi. Un apparente mistero, svelato poi dalla famiglia che aveva deciso di intervenire. Il fratello di Annabella ha infatti potuto cancellare gli account social di sua sorella, nel tentativo di tutelare la sua privacy. L’intervento della famiglia ha frenato anche i diversi commenti, che già si stavano accumulando sotto i vecchi post della ragazza. Spesso messaggi di segnalazioni che rischiavano di essere fuorvianti, secondo la famiglia. In questo modo però è venuto meno anche un potenziale strumento di comunicazione per la 22enne.