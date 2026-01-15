Federica Torzullo, il racconto di un collega del marito: «L’ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell’acqua»

Sopralluogo dei carabinieri nella ditta di Claudio Carlomagno, indagato per omicidio. Si continua a cercare il corpo della donna

«Claudio l’ho visto venerdì intorno alle 14.15, stava al deposito dove ha il rimessaggio dei mezzi edili, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua». A parlare è un collega di Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa giovedì da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Ai microfoni di Dentro la notizia, programma del Tg4, l’uomo ha rilasciato la propria testimonianza, fornendo un dettaglio della storia che potrebbe imprimere una svolta alle indagini degli inquirenti. Al momento, Carlomagno è indagato per omicidio, ma il corpo della moglie non si trova.

Il sopralluogo nella ditta del marito

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, i carabinieri hanno svolto un sopralluogo nell’azienda del marito di Federica Torzullo. A effettuare gli accertamenti nella ditta – che opera nei settori del movimento terra, lavori edili e scavi – gli esperti del Ris e del nucleo investigativo di Ostia, che hanno analizzato anche il tachigrafo dei camion, ossia lo strumento che rileva registra automaticamente tempi di guida e distanza percorsa, nel tentativo di capire se abbia fato un percorso anomalo rispetto alle consegne di lavoro. I carabinieri oggi sono tornati anche nella villetta della coppia, che è stata messa sotto sequestro nei giorni scorsi. L’intera abitazione è stata passata con il luminol, alla ricerca di eventuali tracce di sangue.

La testimonianza del collega

Ai microfoni del Tg4, intanto, un collega e amico di Carlomagno ha fornito la propria testimonianza: «Il cassone era vuoto, era alzato, lo stava solo lavando. Si pulisce dai detriti, di solito quando cambi il materiale. L’ho visto che stava lavando il camion e mi ha salutato». L’uomo dice di non aver mai visto Claudio e Federica litigare in pubblico e su di loro aggiunge: «Erano persone solari, lei sempre sorridente. Spero vivamente che lei torni, che sia solo un allontanamento di qualche giorno, lo spero tanto. Mi dispiacerebbe se fosse successo qualcosa».

Foto copertina: ANSA/Massimo Barsoum | Il sopralluogo dei carabinieri nell’abitazione di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia (Roma)