Litiga in casa per il cellulare: undicenne scappa e prende il treno. Rintracciato dalla polizia

Il ragazzino è riuscito a spiegare dove si trovasse solo dopo aver parlato con un agente. Così la vicenda ha avuto un lieto fine

Un ragazzino astigiano di 11 anni, dopo un litigio in famiglia a causa del cellulare, ha preso il treno e si è allontanato da casa. Gli agenti delle volanti della questura di Asti sono stati allertati dalla famiglia dell’11enne e secondo quanto ricostruito da Repubblica il tutto si è chiuso con un lieto fine. Tutto è iniziato quando il fratello maggiore si è presentato in questura per segnalare l’allontanamento del bambino. L’11enne era uscito di casa il primo pomeriggio, dopo una discussione legata all’acquisto di uno smartphone.

La chiamata da un numero sconosciuto

Nel mentre che il maggiore era in questura la mamma aveva ricevuto una telefonata dal ragazzino da un numero sconosciuto, senza però riuscire a farsi dire dove si trovasse. A quel punto un agente ha richiamato il numero e ha parlato direttamente con l’11enne. Il ragazzo, con voce tremante, ha spiegato di stare bene ma di essersi perso. Dove era? In una stazione ferroviaria fuori provincia. La famiglia si è messa in viaggio per raggiungerlo e riportarlo a casa. Il fratello maggiore, riporta il quotidiano, ha poi voluto ringraziare gli agenti con un messaggio, informandoli del ritorno dell’11enne nella sua casa ad Asti.