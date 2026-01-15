Annabella Martinelli trovata morta, la 22enne impiccata vicino a dove era stata trovata la bici

La giovane era scomparsa lo scorso 6 febbraio. La procura indaga per sequestro di persona

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. Il ritrovamento, apprende l’Ansa, è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto si sta recando, oltre al procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, anche il magistrato titolare dell’indagine, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo gli accertamenti sulla sparizione della ragazza.

Le ultimi immagini delle telecamere

La sera del 6 gennaio, Annabella Martinelli è stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza: vicino al distributore di Selvazzano Dentro, davanti al Municipio di Teolo e davanti dall’impianto di Villa di Teolo. Nelle immagini, diffuse nei giorni scorsi con l’autorizzazione della procura, si vede la 22enne in sella alla sua bicicletta viola, poi ritrovata chiusa con il lucchetto poco distante dal luogo in cui è stata trovata impiccata.

L’inchiesta per sequestro di persona

Il giorno prima del suo ritrovamento, la procura di Padova aveva aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti. Una decisione presa per consentire ai carabinieri di poter fare luce sulla scomparsa della giovane, svolgendo accertamenti non solo sui tabulati telefonici, ma anche su chi ha operato per chiudere la pagina Facebook di Annabella.



