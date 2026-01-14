Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne

Carabinieri al lavoro sui tabulati telefonici e per capire chi ha chiuso la pagina Facebook della giovane scomparsa

Sequestro di persona contro ignoti. È questa la strada su cui indaga la procura di Padova per la scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno notizie dalla serata del 7 gennaio. Una decisione presa per consentire ai carabinieri di poter fare luce sulla scomparsa della giovane, svolgendo accertamenti non solo sui tabulati telefonici, ma anche su chi ha operato per chiudere la pagina Facebook di Annabella.

Le ultime immagini di Annabella Martinelli in sella alla sua bici

La sera del 6 gennaio, Annabella Martinelli è stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza. La studentessa è stata immortalata alle 22.18 al distributore di Selvazzano Dentro, alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e alle 23.06 dall’impianto di Villa di Teolo. Nelle immagini, diffuse con l’autorizzazione della procura, si vede la 22enne in sella alla sua bicicletta viola, poi ritrovata chiusa con il lucchetto poco distante dal suo ultimo passaggio, e con uno zainetto rosso sulle spalle. La ragazza indossava un paio di jeans e una giacca nera col cappuccio. Sul portapacchi della bici ci sono i due cartoni delle pizze prese d’asporto intorno alle 22.00.

Le ipotesi dei pm

I cani molecolari avrebbero perso le tracce della 22enne all’imbocco di via Calti Pendice, a cento metri da dove è stata ritrovata la bicicletta viola. Un elemento che porta gli inquirenti a pensare che la giovane possa essere salita a bordo di un’auto che la attendeva in quella zona. Per il momento, sembra esclusa l’ipotesi di una fuga volontaria, anche se c’è chi fa notare come Martinelli stesse affrontando con difficoltà la delusione amorosa legata alla fine della relazione con l’ex fidanzato, avvenuta la scorsa estate. Nel frattempo, proseguono le ricerche a tappeto sui Colli Euganei.

Foto copertina: ANSA/Ufficio stampa Carabinieri | Le immagini della videosorveglianza che ritraggono i movimenti in bicicletta di Annabella Martinelli tra Padova e Teolo, la notte del 6 gennaio scorso, diffuse su permesso della procura di Padova