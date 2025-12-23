Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Spara contro i ciclisti della Padovani, individuato l’autore: «L’ho fatto perché odio le biciclette» – Il video

23 Dicembre 2025 - 15:33 Alba Romano
L'uomo, 25enne, aveva tolto il tappo rosso della pistola esplodendo due colpi verso gli atleti intenti ad allenarsi

Doveva superare quel gruppo di giovani ciclisti del team «Padovani», guidati dall’ex professionista e oggi commentatore Rai Alessandro Petacchi, sulle strade della provincia di Verona. Ma anziché fare un mero sorpasso ha ben pensato di aprire il fuoco contro di loro. Dopo tre giorni di indagine i carabinieri di Caprino hanno individuato chi ha sparato al gruppo di sportivi, sabato a Peri (Verona). Si tratta di un 25enne, incensurato, originario della provincia scaligera. Ha esploso due colpi, senza colpire fortunatamente nessuno dei ciclisti ma creando una situazione di estremo pericolo.

Ha usato una pistola a salve

Durante le indagini si è scoperta anche l’arma usata dal giovane, una pistola a salve, indebitamente tenuta, nel cruscotto dell’auto e senza tappo rosso. Grazie all’analisi dei sistemi di lettura targhe e all’attività informativa sul territorio sono emersi alcuni particolari dell’automobile di grossa cilindrata, tra cui un faro non funzionante, dettaglio che ha consentito poi di invididuare,  attraverso gli impianti di videosorveglianza comunali, la macchina del 25enne. Ragazzo che avrebbe agito, riporta Il Corriere della Sera, per insofferenza verso la categoria dei ciclisti.

