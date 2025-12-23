Spara contro i ciclisti della Padovani, individuato l’autore: «L’ho fatto perché odio le biciclette» – Il video

L'uomo, 25enne, aveva tolto il tappo rosso della pistola esplodendo due colpi verso gli atleti intenti ad allenarsi

Doveva superare quel gruppo di giovani ciclisti del team «Padovani», guidati dall’ex professionista e oggi commentatore Rai Alessandro Petacchi, sulle strade della provincia di Verona. Ma anziché fare un mero sorpasso ha ben pensato di aprire il fuoco contro di loro. Dopo tre giorni di indagine i carabinieri di Caprino hanno individuato chi ha sparato al gruppo di sportivi, sabato a Peri (Verona). Si tratta di un 25enne, incensurato, originario della provincia scaligera. Ha esploso due colpi, senza colpire fortunatamente nessuno dei ciclisti ma creando una situazione di estremo pericolo.

IMPACTANTE: !En pleno entrenamiento unos desconocidos atacaron a balazos a un equipo de ciclismo! Un vehículo se colocó el sábado al lado del equipo italiano SC Padovani mientras entrenaba y disparó dos veces un arma y se dio a la fuga sin dejar rastro. https://t.co/uU83KNVHry pic.twitter.com/vVNl1P93KJ — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) December 22, 2025

Ha usato una pistola a salve

Durante le indagini si è scoperta anche l’arma usata dal giovane, una pistola a salve, indebitamente tenuta, nel cruscotto dell’auto e senza tappo rosso. Grazie all’analisi dei sistemi di lettura targhe e all’attività informativa sul territorio sono emersi alcuni particolari dell’automobile di grossa cilindrata, tra cui un faro non funzionante, dettaglio che ha consentito poi di invididuare, attraverso gli impianti di videosorveglianza comunali, la macchina del 25enne. Ragazzo che avrebbe agito, riporta Il Corriere della Sera, per insofferenza verso la categoria dei ciclisti.