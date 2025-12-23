Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀAbruzzoBambiniFamiglia nel boscoL'AquilaSalute mentale

La famiglia del bosco non sarà riunita a Natale: la decisione del Tribunale dei minori. Chiesta perizia psichica sui genitori

23 Dicembre 2025 - 12:13 Stefania Carboni
embed
nathan trevallion catherine birmingham famiglia nel bosco bambini nel bosco nuova casa
nathan trevallion catherine birmingham famiglia nel bosco bambini nel bosco nuova casa
Arriva la decisione dei giudici dell'Aquila in un'ordinanza pubblicata oggi e anticipata dal Tg1 Rai

È necessario verificare lo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti per questo la famiglia del bosco a Natale non si potrà riunire se non per poche ore. A disporlo è il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila in un’ordinanza pubblicata oggi e anticipata dal Tg1 Rai.

Dalla documentazione per il casolare all’istruzione della figlia maggiore

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera il perito indicato, Simona Ceccoli, ha quattro mesi di tempo per rispondere alla domande sollevate dai giudici, con una «indagine personologica e psico-diagnostica». Tanti i dubbi. Per il Tribunale dei minori dell’Aquila, per esempio, manca la documentazione relativa alle necessarie autorizzazioni per le modifiche dell’abitazione. Anche perché in passato la coppia ha lasciato perdere le sue tracce (accadde un anno fa dopo l’avvio di approfondimenti da parte dei servizi sociali). Resstano anche perplessità sulla preparazione scolastica della maggiore dei tre piccoli, di 8 anni, che avrebbe profonde lacune linguistico grammaticali.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Spacca il naso all’amante e la porta a casa dalla moglie: «Pensavo peggio». Le due donne picchiate e stuprate davanti alla figlioletta

2.

Garlasco, il genetista De Stefano rompe il silenzio: «Il verbale dimenticato sul Dna? L’ho consegnato io, nessun giallo». Perché non escludeva Stasi

3.

Pedaggi mai pagati per 2.200 euro: finisce a processo per le furbate ai caselli. Ecco come faceva

4.

Da Campiglio a Cortina, i prezzi (folli) del Capodanno in montagna: quasi 10mila euro per una notte. «Ma 20 milioni di italiani in viaggio»

5.

Vegliano il figlio in fin di vita, ma lui era già morto: drammatico scambio di persone in ospedale dopo un incidente in moto

leggi anche
nathan trevallion catherine birmingham famiglia nel bosco bambini nel bosco nuova casa
ATTUALITÀ

Dai certificati mancanti alla bambina che non sa leggere, ecco perché i figli della famiglia nel bosco rimangono in comunità: le motivazioni dei giudici

Di Ygnazia Cigna
bambini nel bosco chieti famiglia genitori nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

I bambini nel bosco e lo “stupore” per la doccia, il caldo e i vestiti puliti: «Esprimono gioia e gratitudine»

Di Alessandro D’Amato
famiglia bosco palmoli trevallion birmigham figli ritorno
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, gli avvocati: «Non c’erano i criteri di emergenza per allontanare i figli, violata la convenzione Onu». La Corte d’Appello si riserva sul ricorso dei coniugi

Di Stefania Carboni