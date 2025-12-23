La famiglia del bosco non sarà riunita a Natale: la decisione del Tribunale dei minori. Chiesta perizia psichica sui genitori

Arriva la decisione dei giudici dell'Aquila in un'ordinanza pubblicata oggi e anticipata dal Tg1 Rai

È necessario verificare lo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti per questo la famiglia del bosco a Natale non si potrà riunire se non per poche ore. A disporlo è il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila in un’ordinanza pubblicata oggi e anticipata dal Tg1 Rai.

Dalla documentazione per il casolare all’istruzione della figlia maggiore

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera il perito indicato, Simona Ceccoli, ha quattro mesi di tempo per rispondere alla domande sollevate dai giudici, con una «indagine personologica e psico-diagnostica». Tanti i dubbi. Per il Tribunale dei minori dell’Aquila, per esempio, manca la documentazione relativa alle necessarie autorizzazioni per le modifiche dell’abitazione. Anche perché in passato la coppia ha lasciato perdere le sue tracce (accadde un anno fa dopo l’avvio di approfondimenti da parte dei servizi sociali). Resstano anche perplessità sulla preparazione scolastica della maggiore dei tre piccoli, di 8 anni, che avrebbe profonde lacune linguistico grammaticali.