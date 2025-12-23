Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Maltrattamenti e violenze sessuali su due anziane ricoverate in una rsa nel milanese: arrestato infermiere

23 Dicembre 2025 - 14:59 Ugo Milano
Si tratta di un 46enne residente a Parabiago. A incastrarlo, dopo la segnalazione del figlio di una delle due donne, le telecamere piazzate dai carabinieri

Un infermiere peruviano di 46 anni, residente a Parabiago, nel Milanese, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Legnano per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due anziane ospiti di una Rsa. Le indagini coordinate dalla procura di Busto Arsizio e condotte dalla sezione operativa del Nord di Legnano, sono state avviate dopo la denuncia presentata ai carabinieri lo scorso ottobre da parte dei familiari di una delle due vittime, che avevano notato sul corpo dell’anziana segni di violenza.

A incastrarlo le telecamere installate dai carabinieri

Dopo le prime verifiche, è stata avviata un’indagine più accurata, con telecamere installate all’interno della struttura. Nelle immagini si vede l’infermiere avvicinare in più occasioni le due donne, sole a letto e palpeggiarle. Sul 46enne – evidenzia il comando provinciale dei carabinieri di Milano in un comunicato stampa – sono stati raccolti «forti elementi indiziari». L’infermiere, dipendente della struttura, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

(foto di repertorio Annabel Podevyn su Unsplash)

