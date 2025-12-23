Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀArrestiDrogaNataleTerniUmbria

Terni, sventata la “ketotombola”: con premi in droga

23 Dicembre 2025 - 13:56 Alba Romano
embed
tombola droga
tombola droga
Un 38enne è stato fermato dai carabinieri con i premi pronti in pacchetti: per ambo, terno, quaterna, cinquina e premio finale

Una tombola con premi in droga, organizzata per la serata di sabato a Terni ma rovinata dai carabinieri che hanno arrestato un 38enne del posto. L’uomo è stato fermato in centro appena sceso da un taxi e con sé aveva, fra le altre cose, cinque pacchetti di carta confezionati come se fossero premi. Ambo, terno, cinquina. Tutti destinati a quella che sembrava esser una «ketotombola».

Per l’ambo due dosi di ketamina, per la tombola anche cocaina e hashish

«Per l’ambo – hanno ricostruito gli investigatori – due dosi, una da poco più di mezzo grammo di ketamina e l’altra da poco più di un quarto di cocaina; per il terno stessa dose di ketamina dell’ambo ed una di cocaina da circa 0,4 grammi; per la quaterna stessa dose di ketamina e quasi mezzo grammo di cocaina; per la cinquina medesimo quantitativo di ketamina e circa 0,6 grammi di cocaina, fino al premio per la tombola: poco più di 2 grammi di ketamina, un grammo circa di cocaina e l’aggiunta di poco più di 5 grammi di hashish». Secondo i militare il 38enne pare fosse diretto ad una festa prenatalizia nel centro di Terni sulla quale sono in corso approfondimenti investigativi.

(Foto di Mick Haupt su Unsplash)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Spacca il naso all’amante e la porta a casa dalla moglie: «Pensavo peggio». Le due donne picchiate e stuprate davanti alla figlioletta

2.

Garlasco, il genetista De Stefano rompe il silenzio: «Il verbale dimenticato sul Dna? L’ho consegnato io, nessun giallo». Perché non escludeva Stasi

3.

Pedaggi mai pagati per 2.200 euro: finisce a processo per le furbate ai caselli. Ecco come faceva

4.

Da Campiglio a Cortina, i prezzi (folli) del Capodanno in montagna: quasi 10mila euro per una notte. «Ma 20 milioni di italiani in viaggio»

5.

Vegliano il figlio in fin di vita, ma lui era già morto: drammatico scambio di persone in ospedale dopo un incidente in moto

leggi anche
nathan trevallion catherine birmingham famiglia nel bosco bambini nel bosco nuova casa
ATTUALITÀ

La famiglia del bosco non sarà riunita a Natale: la decisione del Tribunale dei minori. Chiesta perizia psichica sui genitori

Di Stefania Carboni
bambino vende disegni strada napoli natale regalo sorella
ATTUALITÀ

Bimbo scappa di casa e vende per strada i suoi disegni per comprare un regalo alla sorellina: il gesto di Alessio, 11enne senza mamma

Di Ugo Milano
ciro grillo stupro di gruppo ragazza verbali 1
ATTUALITÀ

Perché Ciro Grillo e gli amici sono stati condannati per stupro: «Hanno agito con particolare brutalità, lei incapace di reagire e difendersi»

Di Stefania Carboni