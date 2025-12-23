Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Bimbo scappa di casa e vende per strada i suoi disegni per comprare un regalo alla sorellina: il gesto di Alessio, 11enne senza mamma

23 Dicembre 2025 - 11:43 Ugo Milano
bambino vende disegni strada napoli natale regalo sorella
Il ragazzino ha approfittato di un momento di distrazione del padre per correre in strada. Non ha chiesto al genitore i soldi perché, non andato bene a scuola, se ne vergognava

Di chiedere soldi per comprare un regalo di Natale alla sorellina non se ne parlava. I risultati a scuola non erano ottimi ed era difficile che il padre, l’unico genitore rimasto in vita al piccolo Alessio di 11 anni, avrebbe aperto il portafoglio. Il ragazzino allora ha avuto un’idea. Ha aspettato che il padre si distraesse, poi è sgattaiolato fuori di casa e ha montato una sorta di banchetto di fronte a un negozio di giocattoli a Mugnano di Napoli. Lì ha messo in mostra alcuni suoi disegni e libri di scuola nel tentativo di venderli e racimolare così qualche euro.

L’arrivo dei carabinieri e il racconto di Alessio

Il piccolo, dopo qualche minuto, è stato avvicinato da alcuni carabinieri, avvisati della presenza di un bimbo solo per strada dai commercianti della zona. Sono stati loro a iniziare a parlare con Alessio, che ha spiegato di voler guadagnare a sufficienza per comprare un regalo o almeno un pensierino alla sorella di 3 anni. E a loro ha raccontato di non andare molto bene a scuola e di essere dunque convinto che il padre non gli avrebbe concesso il beneficio di qualche banconota di piccolo taglio da spendere.   

Il panico del padre e il lieto fine

Nel frattempo, però, il papà del piccolo Alessio era nel panico. Non trovando più il figlioletto in casa, si era precipitato alla caserma dei carabinieri e aveva iniziato a denunciarne la scomparsa quando è stato raggiunto dalla pattuglia, che si era portata dietro l’11enne. I carabinieri, dopo aver ascoltato anche dal padre la storia della famiglia, hanno deciso di loro spontanea volontà di uscire per strada e comprare di tasca propria un regalo per Alessio e uno per la sorellina di 3 anni. 

