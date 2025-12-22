Giorgia Meloni strega i ministri coi regali «made in Italy», Lollobrigida stuzzica il palato. Le sorprese al Cdm prima di Natale

La premier è arrivata con regali inattesi per i suoi colleghi di governo, il ministro FdI ha completato l'opera sul fronte alimentare

Si è data da fare quest’anno, Giorgia Meloni in quanto ai regali di Natale per i colleghi del governo. Al Consiglio dei ministri pre-natalizio, sul tavolo invece che il barattolo di Nutella infiocchettato la premier ha deciso di recapitare – uno a ciascuno – un pacco. All’interno, come ha anticipato Il Messaggero, ben due regali. Entrambi, rigorosamente, made in Italy.

Cosa ha regalato Giorgia Meloni

Se dodici mesi fa era toccato a Ferrero, quest’anno la presidente del Consiglio ha deciso di puntare ancora sul tricolore. Uno svuota-tasche in porcellana di Ginori, con sopra raffigurata la Chiesa di San Miniato al Monte di Firenze, ed un diffusore di profumo da casa. Il tutto impacchettato in un elegante pacco di Campo Marzio, un’azienda romana che da più di 80 anni lavora esclusivamente made in Italy.

La tavola di Lollobrigida, tra foto e api

Al palato ci ha pensato invece lo stesso ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Che più che una crema spalmabile da produzione industriale, ha preferito stuzzicare le papille gustative dei ministri con un pregiato miele di api verde-bianco-rosse. E, per celebrare ulteriormente la cucina italiana fresca di riconoscimento come Patrimonio Immateriale del’Umanità, un album fotografico che raccoglie una serie di scatti di famiglie povere riunite a tavola di domenica. Il titolo, appunto Il pranzo di domenica del giornalista Marco Panella, è esplicativo. All’interno l’immancabile firma nella prefazione dello stesso Lollobrigida, del collega alla Cultura Alessandro Giuli e del sindaco Pd di Napoli Gaetano Manfredi.