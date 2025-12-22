Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Auto sulla folla a una parata di Natale in Olanda: 9 feriti. La polizia: «Non sembra un attentato»

22 Dicembre 2025 - 20:09 Alba Romano
Il tragico episodio nella cittadina di Nunspeet: almeno tre persone sarebbero gravi. Ma le autorità escludono il gesto volontario

Un’auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località a est di Amsterdam, provocando nove feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono accorsi sul posto. Immediato è corso il pensiero allo spettro di un attentato come in passato è avvenuto su diversi mercatini di Natale in Europa. Ma le autorità olandesi sembrano escludere al momento questo scenario. «Non sembra frutto di un atto volontario», fa sapere dopo i primi riscontri la polizia locale sul suo profilo X, lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente.

