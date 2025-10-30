Olanda, la sconfitta di Geert Wilders e la vittoria del «più giovane primo ministro gay»

Rob Jetten, 38 anni, ha portato a casa 27 seggi. Ora la formazione di un governo di coalizione

L’estrema destra di Geert Wilders sembra essere stata sconfitta in Olanda da un partito centrista, secondo un exit poll condotto dopo le elezioni parlamentari anticipate di ieri, seguite con attenzione in tutta Europa. Il partito progressista D66 di Rob Jetten dovrebbe aggiudicarsi 27 dei 150 seggi in Parlamento. Davanti al PVV di Wilders, che dovrebbe aggiudicarsene 25, secondo il sondaggio Ipsos I&O. Questo potrterebbe il filoeuropeo Jetten, 38 anni, a essere il più giovane primo ministro olandese e il primo primo ministro apertamente gay, se il risultato fosse confermato. E riuscisse a formare un governo di coalizione dopo quelle che si prevede saranno lunghe e difficili trattative.

La sconfitta di Wilders

Wilders ha scelto l’ironia per commentare la battuta d’arresto: «Essere all’opposizione è molto più divertente», ha detto ai giornalisti al Parlamento, cercando di minimizzare l’esito del voto. Il suo Pvv, stando alle prime proiezioni, rispetto all’exploit del 2023 sarebbe sceso da 37 a 25 seggi, perdendo così il primato di partito più grande del paese. «Mi dispiace per la sconfitta, ma non è che siamo stati spazzati via dalla mappa. Abbiamo avuto una grande influenza e continueremo ad averla ancora per un po’», ha concluso. Lasciando poi intendere di non considerare concluso il suo percorso politico. «Speriamo ancora di tornare a essere il partito più grande e di governare di nuovo», ha detto.

Chi è Rob Jetten

Jetten, il 38enne leader del partito centrista D66 che, stando agli exit poll, si è imposto a sorpresa nelle elezioni oggi in Olanda, è un ex atleta, che solo un mese fa era quinto nei sondaggi. Entrato in Parlamento a 30 anni, l’anno dopo è diventato il leader più giovane del partito. «Abbiamo condotto una campagna molto positiva perché vogliamo liberarci di tutto il negativismo che l’Olanda ha avuto negli ultimi anni», ha detto durante la campagna. «Voglio riportare l’Olanda nel cuore dell’Europa perché senza la cooperazione europea noi non andiamo da nessuna parte».

Ti potrebbe interessare Perché la Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto, che c’entra Webuild e cosa succede adesso

Gay e giovane

Sin dall’inizio della sua campagna elettorale Jetten ha escluso la possibilità di una coalizione con il Pvv di Geert Wilders, definendo il leader di estrema destra il più grande bullo del cortile. «Da democratico, non vedo come io possa entrare in una coalizione con lui», ha detto ancora. Jetten, che è gay, ha annunciato nel novembre del 2024 il suo fidanzamento con Nicolas Keenan, giocatore di hockey in Argentina. La coppia si sposerà la prossima estate in Spagna.