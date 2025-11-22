Olanda, avvistati diversi droni sull’aeroporto di Eindhoven: stop ai voli. «I mezzi di difesa sono pronti a intervenire»

«Le verifiche proseguono e adotteremo tutte le misure necessarie», ha dichiarato su X il portavoce dello scalo, Ruben Brekelmans

L’aeroporto di Eindhoven, nei Paesi Bassi, ha sospeso i voli, civili e militari, dopo l’avvistamento di diversi droni nell’area. «Le difese anti-drone sono pronte a intervenire. Sul posto sono presenti polizia e Royal Netherlands Marechaussee (KMar). Le verifiche proseguono e adotteremo tutte le misure necessarie», ha dichiarato su X il portavoce dello scalo, Ruben Brekelmans.

Gli avvistamenti di venerdì

Venerdì sera erano stati avvistati dei droni sulla base aerea di Volkel tra le 19 e le 21. Per motivi di sicurezza, il ministero della Difesa non aveva rivelato come fossero stati individuati i dispositivi né quali azioni fossero state intraprese. Un portavoce della Royal Netherlands Marechaussee, che stava indagando sul caso insieme alla polizia, citato dai giornali locali, aveva spiegato che erano state schierate armi per abbatterli. I velivoli poi si erano allontanati e non erano stati ritrovati.