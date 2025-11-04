Allarme droni sopra gli aeroporti di Bruxelles e Liegi: «Traffico aereo sospeso per sicurezza». Voli dirottati fuori dal Belgio

Poco dopo le 20, un drone è stato avvistato nello spazio aereo dello scalo, costringendo le autorità a sospendere temporaneamente tutte le operazioni di volo per motivi di sicurezza

Momenti di tensione nella serata di oggi, lunedì 4 novembre, all’aeroporto internazionale di Bruxelles-Zaventem. Poco dopo le 20, un drone è stato avvistato nello spazio aereo dello scalo, costringendo le autorità a sospendere temporaneamente tutte le operazioni di volo per motivi di sicurezza. «Poco prima delle 20 è stato segnalato un drone sopra il territorio dell’aeroporto», ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce di Skeyes, l’ente responsabile del controllo del traffico aereo in Belgio. «Per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso». Anche lo scalo di Liegi è stato chiuso, sempre per la stessa ragione. Lo riportano i media belgi spiegando che, proprio su Liegi erano stati dirottati i voli in partenza e in arrivo a Bruxelles dopo che lo scalo della capitale era stato chiuso per l’avvistamento di velivoli di misteriosa origine.

I voli dirottati fuori dal Belgio

Gli aerei diretti in questi due aeroporti sono stati dirottati verso altri scali, ora fuori dal Belgio, a Colonia e Maastricht, mentre i decolli e gli arrivi sono stati bloccati per permettere le verifiche necessarie. Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi mesi diversi scali europei hanno dovuto sospendere le operazioni per episodi simili. Giusto pochi giorni fa era stato avvistato un drone sospetto sulla base militare di Kleine Brogel, in Belgio. Le indagini per individuare l’origine del drone e l’eventuale responsabile sono in corso.