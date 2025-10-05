Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Attacco di droni su larga scala in Ucraina. La Polonia alza i suoi jet in volo

05 Ottobre 2025 - 08:12 Ugo Milano
Lo annuncia il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni «di natura preventiva». Colpita l'area di Leopoli

La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato attacchi su vasca scala nella regione ucraina di Leopoli, vicino al confine polacco. «Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa», ha dichiarato il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni «di natura preventiva» che «mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata».

L’attacco russo su Leopoli

Varie esplosioni sono state sentite in diverse città dell’Ucraina occidentale mentre la Russia ha lanciato numerosi droni. Lo riporta The Kyiv Independent su X. Tra le città colpite Leopoli, Ivano-Frankivsk e, aggiunge Ukrinform, anche Zaporizhzhia. A Zaporizhzhia una persona è morta e almeno altre nove sono rimaste ferite a seguito degli attacchi congiunti, riporta Ukrinform citando il capo dell’Amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Alcuni quartieri della città sono rimasti senza elettricità e acqua. Così come una parte di Leopoli è rimasta senza elettricità a seguito del raid.

