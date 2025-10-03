Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ESTERIDroniInformazioneUcraina

Ucciso da un drone un fotoreporter francese, l’agguato russo contro Antoni Lallican e un collega ferito nel Donbass

03 Ottobre 2025 - 20:16 Davide Aldrigo
embed
Antoni Lallican
Antoni Lallican
Stava realizzando un reportage a 15 chilometri dal fronte. Ferito anche un collega ucraino

Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso questa mattina in un attacco con un drone nel Donbass, nell’Ucraina orientale. L’Unione Nazionale dei Giornalisti, il principale sindacato di categoria in Francia, ha riferito che il collega stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, a Kurylivska. Lallican, aggiungono, «documentava le conseguenze della guerra e ha condotto un lungo lavoro a fianco degli abitanti del bacino minerario del Donbass». Hans Lucas, l’agenzia per cui lavorava il fotoreporter, ha precisato che Lallican si era già recato in Ucraina diverse volte dall’inizio del conflitto. Secondo la Federazione Europea e Internazionale dei Giornalisti nello stesso attacco è rimasto ferito anche un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko.

Il primo giornalista ucciso in Ucraina da un drone

«È la prima volta che un giornalista viene ucciso da un drone in Ucraina», ha dichiarato l’Unione Nazionale dei Giornalisti, aggiungendo che «le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento». Secondo il sindacato, sia Lallican che Ivanchenko indossavano la scritta “Press” sui loro indumenti protettivi. Nel corso degli anni, i lavori di Lallican erano stati pubblicati su numerosi media, tra cui Le Monde, Le Figaro, Libération, Die Welt, Le Temps, e La Presse. A gennaio aveva vinto il Premio Victor Hugo 2024 per la fotografia impegnata per il suo avvincente reportage Soudain, le ciel s’est assombri, dedicato alla guerra in Ucraina. Secondo le due federazioni sindacali internazionali, Efj e Ifj, con Lallican sono 17 i professionisti dei media uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa.

Foto: Instagram

Articoli di ESTERI più letti
1.

Flotilla abbordata, attivisti, reporter e deputati nel carcere di Ketziot. Israele conferma: «Una barca sta ancora navigando». Dalla Turchia partono altre 45 imbarcazioni per Gaza – La diretta

2.

Flotilla, i barattoli di plastica lanciati in mare e le polemiche contro Greta Thunberg – Il video

3.

Flotilla, Meloni non vuole spendere per i rimpatri degli italiani: «Il volo? Lo paghino gli attivisti»

4.

Flotilla, 23 barche verso Gaza. Israele ne abborda 21: «La nave turca Mikeno è entrata nelle acque territoriali della Palestina»

5.

Donald Trump e lo shutdown: «Un’occasione per tagliare le spese». E toglie 26 miliardi agli stati Dem

leggi anche
Oronzo Epifani Ostuni
ATTUALITÀ

«Fermati, l’acqua mi sta trascinando via». L’ultima telefonata alla moglie prima di morire: così Oronzo Epifani l’ha salvata dal nubifragio a Ostuni

Di Alba Romano
droni-aeroporto-monaco
ESTERI

Nuovi droni sospetti su Belgio e Germania, chiuso per ore l’aeroporto di Monaco: «L’Ue intera è a rischio»

Di Ugo Milano
POLITICA

Kallas: Vogliamo pace e cessate il fuoco in Ucraina – Il video

Di Redazione
POLITICA

Orban: No all'Ucraina in Ue, suo ingresso porterebbe guerra in Europa – Il video

Di Redazione
Drone russo in Polonia e danni alla casa colpita
ESTERI

Polonia, trovato oggetto volante non identificato in un campo di mais: sospetto drone

Di Ugo Milano