Polonia, trovato oggetto volante non identificato in un campo di mais: sospetto drone

Il precedente del missile scambiato per un drone

Un oggetto aereo non identificato è stato ritrovato nel Centronord della Polonia, nella località di Wielki Leck, distretto di Dzialdowo. A renderlo noto è stata la Gendarmeria militare, che su X ha confermato l’avvio di «attività sul luogo del ritrovamento». Secondo quanto riportano i media locali, il relitto è stato scoperto da un agricoltore in un campo di mais e potrebbe essere collegato alla recente violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni attribuiti alla Russia il 10 settembre. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulla natura dell’oggetto, che resta classificato come «non identificato».

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Wielki Łęck, pow. działdowski. pic.twitter.com/aBoAbnxjys — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) September 30, 2025

Il precedente del 17 settembre

Lo scorso 17 settembre il quotidiano Rzeczpospolita aveva smentito una delle ipotesi più discusse. Non sarebbe stato un drone a danneggiare un’abitazione nel villaggio di Wyryki, nella regione di Lublino, ma un missile polacco difettoso. Secondo il giornale, infatti, un caccia F-16 dell’aeronautica avrebbe lanciato un missile aria-aria Aim-120 che, per un malfunzionamento, avrebbe colpito la casa per errore. La rivelazione aveva scatenato un caso politico: il presidente Karol Nawrocki e l’Ufficio per la Sicurezza Nazionale avevano denunciato di non essere mai stati informati di questa possibilità dal governo guidato da Donald Tusk. «Non si possono nascondere informazioni ai cittadini soprattutto in un contesto di guerra ibrida e disinformazione» aveva dichiarato il BBN.