Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy, la slavina dopo l’indagine a Roma per corruzione e peculato – Il video

17 Gennaio 2026 - 19:45 Alba Romano
Getta la spugna il consigliere dell'Authority al centro della bufera per l'inchiesta della procura di Roma nata dai servizi di Report

Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo ha annunciato lo stesso Scorza in un video pubblicato sabato sera sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell’Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta nata dopo alcuni servizi andati in onda a Report di Sigfrido Ranucci.

Cosa c’è nell’inchiesta della procura di Roma

Giovedì mattina erano scattati ispezioni e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante dalla Privacy. Al centro delle inchiesta ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio, le spese per la carne comprata dal presidente dell’Authority Pasquale Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories.

