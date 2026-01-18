Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: l’intervento provvidenziale dei Carabinieri

La tragedia sfiorata nel rione della Plaia. L'allarme dato dalla sorella della donna dopo che questa si era barricata in camera minacciando la bimba

Una donna di Catania è stata bloccata dai Carabinieri mentre tentava di soffocare la figlioletta di cinque mesi con un cuscino. L’intervento provvidenziale è avvenuto domenica nella casa della famiglia dopo l’allarme lanciato con una telefonata dalla sorella della donna. Tutto è accaduto nell’abitazione di una famiglia proveniente dall’Asia meridionale che vive da anni a Catania, nel rione della Plaia. Nel primo pomeriggio, secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe avuto una reazione violenta, chiudendosi a chiave in camera da letto con la figlia piccola e minacciando di ucciderla. A quel punto una sorella minorenne della donna avrebbe chiamato il 112 per chiedere aiuto. Arrivati sul posto, i carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno trovato la madre barricata in camera con la bimba. Hanno sfondato la porta e fatto irruzione, trovando la piccola sul letto e la madre, in evidente stato di agitazione, che tentava di soffocarla utilizzando un cuscino. L’hanno quindi bloccata e fermata e poi hanno preso in consegna la bambina, per metterla al sicuro.

Come sta la piccola e cosa succede ora alla madre

La piccola non ha riportato danni ed e le sue condizioni sono definite buone. La madre invece è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, scortata da militari dell’Arma, per valutarne lo stato di salute e le condizioni psicologiche. Non è escluso possa essere sottoposta a un Trattamento sanitario obbligatorio, riferisce l’Ansa. Del caso sono stati informate la Procure distrettuale, per gli aspetti penali del caso, e quella per i minorenni per valutare un eventuale intervento a protezione della piccola.