«Oltre 16.500 manifestanti uccisi in Iran»: il report del Sunday Times. Teheran ne ammette 5mila: «Arrestati anche agenti del Mossad» – La diretta

Un funzionario iraniano sostiene che finora siano state accertate circa 5 mila vittime, di cui 500 erano membri delle forze dell'ordine. L'accusa dell'intelligence del regime di infiltrazioni tra le proteste di agenti stranieri

La crisi in Iran continua senza una soluzione all’orizzonte per la popolazione in protesta da settimane contro il regime degli Ayatollah. La dura repressione governativa ha già causato migliaia di vittime, anche se un bilancio preciso è difficile da confermare. Le manifestazioni, iniziate il 28 dicembre a causa della svalutazione della moneta locale, si sono trasformate in un duro dissenso contro il regime. Sul fronte internazionale, il presidente statunitense Donald Trump, dopo aver lanciato diversi avvertimenti, ha rinunciato per il momento a un intervento militare, ma ha chiarito che la posizione dell’amministrazione è la necessità di «una nuova leadership in Iran».