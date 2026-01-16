Iran, il blackout di Internet potrebbe durare «fino a marzo». Media: «Le forze armate Usa sono pronte a un eventuale attacco» – La diretta

La repubblica islamica, scrive IranWire, ha intenzione di mantenere il blackout delle comunicazioni a livello nazionale almeno fino al Capodanno iraniano. Bbc: «Il regime chiede soldi per restituire le salme dei manifestanti»

In Iran continua la repressione del regime. Coprifuoco, presenza militare armata nelle strade delle principali città e blocco di internet per nascondere le uccisioni dei manifestanti. La repubblica islamica, scrive IranWire, ha intenzione di mantenere il blackout delle comunicazioni a livello nazionale almeno fino al Capodanno iraniano, ovvero a fine marzo. Il gruppo di monitoraggio NetBlocks ha inoltre affermato che l’attuale blocco di Internet ha superato il precedente del 2019, quando «dopo il ripristino della connettività – scrive sui social – è stata resa nota la portata della brutale repressione».

Nel frattempo, l’escalation militare tra Teheran e Washington sembra aver subito, almeno in apparenza, una battuta d’arresto. La Casa Bianca ha annunciato che l’Iran «ha sospeso 800 esecuzioni», confermando quanto già dichiarato in precedenza dal regime. Gli Stati Uniti hanno precisato che continueranno a «monitorare attentamente la situazione», avvertendo che ci sarebbero «gravi conseguenze qualora le uccisioni riprendessero», ma la sensazione è che, per ora, il paventato attacco sia stato congelato.

Resta comunque alta l’allerta: le forze armate statunitensi – scrive Nbc – sono state messe in stato di prontezza, sia per difendersi da eventuali attacchi iraniani contro basi Usa in Medio Oriente o contro Paesi alleati della regione, sia per intervenire rapidamente nel caso venisse autorizzata un’operazione militare su larga scala. Il Pentagono ha inoltre annunciato ieri lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente, una traversata che richiederà circa una settimana. Tutti gli aggiornamenti.

