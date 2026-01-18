Omicidio Sergiu Tarna, parla la escort del video con il vigile Salvagno: «Io non c’entro, è stato solo un cliente»

Si chiama Lady Bruneth ed è stata rintracciata dai carabinieri dopo che il 40enne l'ha citata nell'interrogatorio parlando del movente del delitto

I carabinieri hanno rintracciato Lady Bruneth, la escort transgender citata nell’interrogatorio di garanzia da Riccardo Salvagno, il vigile urbano 40enne in carcere con l’accusa di aver ucciso il 25enne Sergiu Tarna nel Veneziano. La donna è considerata una delle possibili supertestimoni del caso, poiché la sua versione potrebbe chiarire aspetti fondamentali dell’omicidio, primo fra tutti il movente. Davanti al giudice per le indagini preliminari, Salvagno ha indicato come complice Andrea Vescovo e ha ricostruito l’omicidio secondo la propria versione. Ha raccontato di aver affrontato il 25enne perché gli era stato riferito che fosse coinvolto in un presunto ricatto ai suoi danni. Tarna avrebbe, infatti, avuto un video che mostrava il vigile urbano in atteggiamenti intimi con una escort transgender.

Cosa c’entra la escort

Salvagno ha raccontato di essere stato attirato in una trappola nove giorni prima dell’omicidio. Sempre stando alla sua versione, Lady Bruneth in quell’occasione l’avrebbe sedato e violentato. La donna lo avrebbe poi contattato dal treno, mentre lasciava il Veneziano, dicendo che chi le aveva ordinato di agire «aveva ottenuto quello che voleva» e avrebbe fatto «un brindisi». E proprio da quell’incontro con la escort, sarebbe nato il presunto video, diffuso con l’obiettivo di rovinarlo e renderlo ricattabile. Tutta questa operazione perché, ha riferito il vigile, era considerato un infiltrato nel mondo della droga.

Parla la donna: «Io non ho fatto nessun video»

Oggi Lady Bruneth, come riportato dal Corriere della Sera, nega ogni coinvolgimento. «Io non ho fatto nessun video, anzi mi hanno anche rubato il cellulare. Ho già parlato con i carabinieri», dichiara. La donna precisa che Salvagno «è stato solo un cliente» e si dissocia dall’omicidio. «Se lui ha ammazzato una persona, io non c’entro niente», aggiunge. Il fatto che la donna non abbia registrato il video, tuttavia, non esclude che qualcun altro possa averlo fatto. Al momento, però, non ci sono tracce del video sui due cellulari di Tarna, sequestrati al ritrovamento del corpo.