Siria, 120 terroristi dell’Isis evasi dal carcere a Shaddadi

La notizia del sito curdo che cita i combattenti delle FDS. L'accordo con il nuovo governo che prevede l'integrazione delle istituzioni curde nel nuovo stato

Durante l’avanzata del governo siriano sulla città orientale curda di Shaddadi circa 1.500 prigionieri sarebbero evasi dal carcere locale. Tra questi 120 terroristi dell’Isis. Lo riferisce il sito curdo Rudaw, citando un portavoce delle Forze Democratiche Siriane (SDF) a guida curda, Farhad Shami. In precedenza, l’esercito siriano aveva affermato che «diversi» combattenti dello Stato Islamico erano evasi da una prigione sotto il controllo delle Sdf nella città orientale di Shaddadi. Accusando le forze curde di averli rilasciati. L’esercito non aveva specificato il numero preciso dei militanti fuggiti.

L’evasione di massa in Siria

La notizia dell’evasione di massa viene riportata due giorni dopo l’annuncio del raggiungimento di una tregua tra il governo di Mohamed Al-Sharaa e le forze curde. E dall’annuncio di un accordo che prevede la loro integrazione nelle istituzioni dello Stato siriano. Il ministero dell’Interno siriano ha affermato che circa 120 terroristi dell’Isis sono fuggiti dalla prigione di Shadadi, città orientale curda. Ha riferito, inoltre, che le forze speciali sono entrate nella prigione dopo l’evasione di massa e hanno catturato 81 prigionieri durante il tentativo di fuga. Dopo giorni di combattimenti con le forze governative, le SDF hanno accettato domenica di ritirarsi sia da Raqqa che da Deir al-Zor, due province a maggioranza araba che avevano controllato per anni. E dove si trovano i principali giacimenti petroliferi della Siria.

L’esercito in Siria

Nella giornata di ieri le truppe governative siriane hanno rafforzato la loro presenza su una fascia del territorio settentrionale e orientale abbandonata dall’esercito curdo. Il cambiamento ha ha consolidato il potere del presidente Ahmed al-Sharaa. Il giorno dopo che le Forze Democratiche Siriane a guida curda, un tempo principale alleato degli Stati Uniti in Siria, avevano accettato di abbandonare vaste aree sotto cessate il fuoco, le parti hanno segnalato nuovi scontri. L’esercito siriano ha affermato che diversi militanti dello Stato Islamico sono fuggiti da una prigione sotto il controllo delle SDF nella città orientale di Shaddadi, accusando le SDF di averli rilasciati.

L’attacco dell’esercito ai curdi

Le SDF hanno affermato di aver perso il controllo della prigione a seguito di un attacco da parte dei combattenti governativi. L’esercito siriano ha negato di aver attaccato la prigione e ha affermato che le sue forze si sarebbero adoperate per mettere in sicurezza la prigione. E arrestare nuovamente i fuggitivi. Le SDF hanno affermato che la prigione di Shaddadi aveva detenuto migliaia di militanti. L’esercito non ha specificato quanti detenuti dello Stato Islamico siano fuggiti. Il ritiro delle SDF segna il più grande cambiamento nella mappa di controllo della Siria da quando i combattenti islamisti guidati da Sharaa hanno rovesciato il presidente Bashar al-Assad nel 2024. Ribaltando l’equilibrio di potere a favore di Sharaa dopo mesi di stallo nei colloqui con le SDF, il governo chiede alle sue forze di fondersi completamente con Damasco.

La Turchia

La Turchia, che ha ripetutamente inviato forze nella Siria settentrionale per frenare il potere curdo dal 2016, ha accolto con favore l’accordo firmato dal suo alleato Sharaa e dal comandante delle SDF Mazloum Abdi. Il presidente turco Tayyip Erdogan ha sollecitato la rapida attuazione dell’accordo che richiede la piena integrazione dei combattenti curdi nelle forze armate siriane. Le SDF, guidate dalla milizia curda YPG, avevano stabilito il controllo di un quarto o più della Siria durante la guerra civile del 2011-2024, combattendo con il supporto delle truppe statunitensi contro lo Stato Islamico. Gli Stati Uniti, che da allora hanno stretto stretti legami con Sharaa sotto la presidenza di Donald Trump, sono stati attivamente coinvolti nella mediazione tra le parti.

L’accordo

Una copia dell’accordo in 14 punti pubblicato dalla presidenza siriana mostra la sua firma accanto a quella di Sharaa. L’accordo prevede che le forze delle SDF vengano fuse con le forze governative come individui piuttosto che come unità, come richiesto dalle SDF. Secondo alcune indiscrezioni, l’incontro tra Abdi e Sharaa di lunedì non è andato a buon fine. L’alto esponente politico curdo Fawza Youssef ha dichiarato all’emittente curda Rudaw che l’incontro non è stato positivo. Aggiungendo che Damasco voleva che i curdi «cedessero tutto».

I diritti dei curdi in Siria

Una fonte curda di alto livello ha riferito a Reuters che Abdi è insoddisfatto dei termini. Ha chiesto più tempo per discutere la questione con i suoi colleghi comandanti. E ha ribadito la sua proposta di integrare le SDF come unità piuttosto che come singoli individui. La TV filogovernativa Syria TV ha riferito che l’incontro non ha prodotto un’approvazione dell’accordo e che Abdi ha cercato di modificarne i termini. In una telefonata, Sharaa e Trump hanno sottolineato la necessità di preservare i diritti curdi all’interno dello Stato siriano. E hanno concordato di proseguire la cooperazione per combattere lo Stato Islamico.