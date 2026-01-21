Questa immagine del mausoleo di Chàvez distrutto è stata manipolata con IA

Video registrati il giorno successivo smentiscono la foto generata con l'AI

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui, qui e qui) riportano un confronto “prima e dopo” del mausoleo di Hugo Chàvez a Caracas in Venezuela, distrutto a seguito dei bombardamenti americani che hanno accompagnato la cattura di Nicolàs Maduro. Peccato che si tratta di una vecchia foto modificata con Intelligenza artificiale (IA).

Analisi

Tutte le condivisioni Facebook riguardo al bombardamento del mausoleo di Hugo Chàvez si basano sul seguente confronto fotografico, con un “prima e dopo” dell’edificio:

L’immagine del mausoleo di Chàvez distrutto è generata con IA

Come ha spiegato l’analista OSInt Tal Hagin su X.com, l’immagine originale del mausoleo di Chàvez risale al 2013, quella dell’edificio distrutto invece è una manipolazione con IA della medesima immagine.

The photo on the right is fake. It’s an AI-manipulated image based on a real photo from 2013, with the destruction artificially added.



A side-by-side comparison shows the same angle, the same sock on the clothesline, and an AI error where part of a white object in a window… https://t.co/2tfmpQR6F0 pic.twitter.com/Z8rcSkdiHz — Tal Hagin (@talhagin) January 5, 2026

È possibile verificare l’analisi di Hagin con strumenti gratuiti online, come AI or Not, che ha valutato l’immagine come «Likely AI Generated»:

Infine, i colleghi di Cazadoresdefakenews riportano, in un loro post Instagram, un video ripreso dopo i bombardamenti che mostra l’edificio intatto.

Conclusioni

Il “prima e dopo” del mausoleo di Chàvez è un falso. Gli autori hanno modificato una immagine del 2013 dell’edificio con IA.

