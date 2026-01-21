Fact-checking
Questa immagine del mausoleo di Chàvez distrutto è stata manipolata con IA

21 Gennaio 2026 - 15:43 Juanne Pili
Video registrati il giorno successivo smentiscono la foto generata con l'AI

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui, qui e qui) riportano un confronto “prima e dopo” del mausoleo di Hugo Chàvez a Caracas in Venezuela, distrutto a seguito dei bombardamenti americani che hanno accompagnato la cattura di Nicolàs Maduro. Peccato che si tratta di una vecchia foto modificata con Intelligenza artificiale (IA).

Per chi ha fretta:

  • Diverse condivisioni riportano l’immagine del mausoleo distrutto dai bombardamenti americani.
  • In realtà si tratta di una immagine modificata con l’IA.
  • La foto originale risale all’inaugurazione dell’edificio nel 2013.
  • Video registrati i giorni successivi smentiscono la distruzione.

Analisi

Tutte le condivisioni Facebook riguardo al bombardamento del mausoleo di Hugo Chàvez si basano sul seguente confronto fotografico, con un “prima e dopo” dell’edificio:

L’immagine del mausoleo di Chàvez distrutto è generata con IA

Come ha spiegato l’analista OSInt Tal Hagin su X.com, l’immagine originale del mausoleo di Chàvez risale al 2013, quella dell’edificio distrutto invece è una manipolazione con IA della medesima immagine.

È possibile verificare l’analisi di Hagin con strumenti gratuiti online, come AI or Not, che ha valutato l’immagine come «Likely AI Generated»:

Infine, i colleghi di Cazadoresdefakenews riportano, in un loro post Instagram, un video ripreso dopo i bombardamenti che mostra l’edificio intatto.

Conclusioni

Il “prima e dopo” del mausoleo di Chàvez è un falso. Gli autori hanno modificato una immagine del 2013 dell’edificio con IA.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

