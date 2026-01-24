Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ATTUALITÀInchiestePiemonteTentato omicidioTorinoViolenza sulle donne

Donna trovata in fin di vita in casa, ferita con una pistola sparachiodi dal figlio dopo una lite: il dramma nel Torinese

24 Gennaio 2026 - 11:17 Cecilia Dardana
embed
ambulanza donna ferita in casa torinese
ambulanza donna ferita in casa torinese
La donna di 65 anni avrebbe riportato diverse ferite al capo e lotta tra la vita e la morte a causa di un trauma cranico. Indagato per tentato omicidio il figlio

A Caselle, nel Torinese, una donna di 65 anni è stata trovata gravemente ferita nella propria casa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Venaria, la donna avrebbe riportato diverse ferite al capo, provocate da una pistola sparachiodi. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il figlio ad aggredirla. Il giovane l’avrebbe colpita al culmine di un litigio e avrebbe poi chiamato lui stesso il 112 intorno alle 3 di notte.

La corsa in ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno iniziato le manovre di rianimazione in casa, proseguendole durante il trasporto fino all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove la donna è arrivata in codice rosso e attualmente lotta tra la vita e la morte a causa del trauma cranico. L’uomo è stato portato in caserma dai carabinieri, che indagano con l’ipotesi di tentato omicidio. Al momento non sono esclusi altri scenari, ma le prime ricostruzioni parlano di una lite degenerata in violenza tra madre e figlio.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio

2.

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

3.

Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità»

4.

Federica Torzullo, parla l’uomo che la frequentava: «Quel silenzio al telefono mi ha allarmato. Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita»

5.

Quindicenne trovato morto in un fossato vicino a casa, accanto al corpo la bicicletta: «È stato localizzato con il Gps»

leggi anche
paolo mendico
ATTUALITÀ

«Non si è suicidato, lo hanno ammazzato». Parla la madre di Paolo Mendico: «Tre giorni di sospensione? La sua vita vale così poco?»

Di Cecilia Dardana
Femminicidio Federica Torzullo, marito Claudio Carlomagno
ATTUALITÀ

Federica Torzullo, parla l’uomo che la frequentava: «Quel silenzio al telefono mi ha allarmato. Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita»

Di Cecilia Dardana
chiara costanzo
ATTUALITÀ

Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo «annichilito» per la scarcerazione di Jacques Moretti: «È come spargere sale su una ferita aperta»

Di Cecilia Dardana
bambino via famiglia decreto caivano
ATTUALITÀ

Il bambino «sottratto ai genitori con il Decreto Caivano» a Torre del Greco

Di Alessandro D’Amato