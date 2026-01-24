Donna trovata in fin di vita in casa, ferita con una pistola sparachiodi dal figlio dopo una lite: il dramma nel Torinese

La donna di 65 anni avrebbe riportato diverse ferite al capo e lotta tra la vita e la morte a causa di un trauma cranico. Indagato per tentato omicidio il figlio

A Caselle, nel Torinese, una donna di 65 anni è stata trovata gravemente ferita nella propria casa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Venaria, la donna avrebbe riportato diverse ferite al capo, provocate da una pistola sparachiodi. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il figlio ad aggredirla. Il giovane l’avrebbe colpita al culmine di un litigio e avrebbe poi chiamato lui stesso il 112 intorno alle 3 di notte.

La corsa in ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno iniziato le manovre di rianimazione in casa, proseguendole durante il trasporto fino all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove la donna è arrivata in codice rosso e attualmente lotta tra la vita e la morte a causa del trauma cranico. L’uomo è stato portato in caserma dai carabinieri, che indagano con l’ipotesi di tentato omicidio. Al momento non sono esclusi altri scenari, ma le prime ricostruzioni parlano di una lite degenerata in violenza tra madre e figlio.