La diffida di Annamaria Bernardini de Pace a chi la chiama “fascista”: «Nella mia famiglia c’è chi fu incarcerato dal regime». Pronte le denunce

L'avvocata fu criticata sui social dopo la protesta per la candidatura della Global Sumud Flotilla all'Ambrogino d'Oro

Annamaria Bernardini de Pace, tra le avvocate matrimonialiste più famose d’Italia, ha conferito mandato al suo difensore, il legale Davide Steccanella, per «perseguire penalmente tutti coloro che l’hanno pubblicamente appellata sui vari social come “fascista”». Il riferimento è ad alcuni commenti comparsi sotto alcuni suoi post dopo che lo scorso ottobre protestò contro l’eventuale assegnazione dell’Ambrogino d’Oro, le benemerenze civiche del Comune di Milano, alla Global Sumud Flotilla, che alla fine rimase comunque a mani vuote.

La lettera al sindaco Sala

Durante la fase di presentazione delle candidature, Bernardini de Pace scrisse una lettera al sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, per esprimere tutto il suo «sconcerto» per una proposta di candidatura della Global Sumud Flotilla per l’Ambrogino d’Oro. Nella lettera, l’avvocata aggiunse che, qualora la candidatura fosse stata accolta, lei avrebbe restituito il suo Ambrogino d’Oro ricevuto anni fa.

La storia della famiglia di Bernardini de Pace è «di fiera tradizione liberale», scrive l’avvocato Steccanella, e c’è anche chi fu «incarcerato per essersi opposto a un regime figlio di un’ideologia antitetica non solo ai valori della nostra Costituzione, ma anche a tutti quei diritti civili, per la cui tutela si è sempre impegnata in prima persona». Insomma, l’epiteto “fascista” comparso sotto alcuni post sono, secondo Bernardini de Pace, «a contenuto diffamatorio». E così, a una dozzina di persone, ossia gli autori dei messaggi, è stata inviata una diffida per la «immediata rimozione» dei post entro sette giorni. Se ciò non avverrà, scatteranno le denunce.

Foto copertina: ANSA/Giuseppe Lami | L’avvocata Annamaria Bernardini De Pace in una foto del 2017