La bufala della città nascosta in Groenlandia
Non potevano mancare le condivisioni complottiste sulla Groenlandia. Una in particolare è talmente sopra le righe che difficilmente si comprende se chi la diffonde è serio o vuole soltanto trollare i lettori. Ci riferiamo alle condivisioni Facebook dove si mostrerebbe l’immagine di una città nascosta in Groenlandia a ridosso di un misterioso muro di ghiaccio. Come facilmente intuiranno in tanti, si tratta di Intelligenza artificiale (IA).
Per chi ha fretta:
- L’immagine circola da almeno dall’aprile 2024 e originariamente riguardava l’Antartide.
- Si tratta di una immagine generata con IA.
Analisi
La foto della presunta città nascosta in Groenlandia riporta la seguente didascalia:
Chissà cosa si nasconde in GROENLANDIA
La “misteriosa” città nascosta
Come già spiegato dal collega Madison Dapcevich nella sua analisi per Lead Stories, la presunta città nascosta e il muro di ghiaccio a ridosso, originariamente collocati dai complottisti in Antartide, sono in realtà generati con IA.
Conclusioni
Abbiamo visto che la presunta città nascosta in Groenlandia non esiste, così come il fantomatico muro di ghiaccio antistante. L’immagine che ne dimostrerebbe l’esistenza è generata con IA.
