Fact-checking
Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
FACT-CHECKINGComplottiGroenlandiaIntelligenza artificiale

La bufala della città nascosta in Groenlandia

31 Gennaio 2026 - 04:16 Redazione FC
embed
La città nascosta vicino a un muro di ghiaccio in Groenlandia è una bufala generata con IA

Non potevano mancare le condivisioni complottiste sulla Groenlandia. Una in particolare è talmente sopra le righe che difficilmente si comprende se chi la diffonde è serio o vuole soltanto trollare i lettori. Ci riferiamo alle condivisioni Facebook dove si mostrerebbe l’immagine di una città nascosta in Groenlandia a ridosso di un misterioso muro di ghiaccio. Come facilmente intuiranno in tanti, si tratta di Intelligenza artificiale (IA).

Per chi ha fretta:

  • L’immagine circola da almeno dall’aprile 2024 e originariamente riguardava l’Antartide.
  • Si tratta di una immagine generata con IA.

Analisi

La foto della presunta città nascosta in Groenlandia riporta la seguente didascalia:

Chissà cosa si nasconde in GROENLANDIA

La “misteriosa” città nascosta

Come già spiegato dal collega Madison Dapcevich nella sua analisi per Lead Stories, la presunta città nascosta e il muro di ghiaccio a ridosso, originariamente collocati dai complottisti in Antartide, sono in realtà generati con IA.

L’analisi di Madison Dapcevich per Lead Stories.

Conclusioni

Abbiamo visto che la presunta città nascosta in Groenlandia non esiste, così come il fantomatico muro di ghiaccio antistante. L’immagine che ne dimostrerebbe l’esistenza è generata con IA.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

Ecco perché non dovete credere alla bufala delle dipendenti ASL che si introducono nelle case per misurare le polveri sottili

2.

La falsa foto del responsabile dell’approvvigionamento alimentare dell’esercito ucraino

3.

No! Questo non è un poliziotto israeliano che “strangola” un bambino palestinese a Gerusalemme

4.

Il gruppo pro Vannacci rilancia la bufala sul presunto magistrato comunista che avrebbe indagato Salvini

5.

La falsa commemorazione di Alex Pretti a Times Square