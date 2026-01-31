La falsa foto di Michelle Obama “uomo”
Diverse condivisioni Facebook riportano una immagine in cui si vedrebbe il futuro presidente Barack Obama affianco a un uomo. Un confronto fotografico lascia intendere che si fosse trattato della moglie Michelle Obama prima di cambiare sesso. In realtà l’immagine è stata alterata.
Per chi ha fretta:
- L’immagine in oggetto è stata alterata.
Analisi
Il confronto fotografico che suggerirebbe il cambio di sesso di Michelle Obama è il seguente:
Come è stato confezionato il confronto fotografico
Come già spiegato dai colleghi di AFP e Maldita, l’immagine in oggetto, come altre scattate nello stesso periodo, risultano alterate in modo da far sembrare la giovane Michelle Obama un uomo. Basta un confronto con lo scatto originale pubblicato dallo stesso Presidente emerito per capire l’inganno.
Conclusioni
Il confronto fotografico risulta palesemente frutto di una alterazione fotografica, volta a far sembrare mascolini i tratti della giovane Michelle Obama.
