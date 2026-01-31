La truffa di “Mio figlio lavora da Aldi e mi ha parlato di qualcosa che quasi nessuno conosce”

L'obiettivo è quello di ottenere i vostri dati personali (e non solo)

Circolano dei post che raccontano di una presunta iniziativa di ALDI per smaltire scorte in eccesso. Nelle foto vediamo una fantomatica box di carne venduta a 2,95 euro agli over 40, previa compilazione di un semplice modulo online. Si tratta di una narrazione falsa, studiata nei dettagli per sembrare autentica, con il chiaro scopo di truffare gli utenti.

I post vengono condivisi come testimonianze personali, dove un genitore racconta di aver scoperto l’offerta grazie al figlio che lavorerebbe da ALDI, descrive l’arrivo della box e invita a cliccare su un link lasciato nei commenti:

Mio figlio lavora da Aldi e mi ha parlato di qualcosa che quasi nessuno conosce. A dire la verità, all’inizio pensavo stesse scherzando. Se hai più di 40 anni, puoi ottenere una box di carne da Aldi a soli 2,95 €. Sembra assurdo, ma ha funzionato davvero. Stanno smaltendo le scorte in eccesso e, invece di buttarle via, le stanno praticamente regalando. Io ho solo compilato un breve modulo ho lasciato il link nei commenti nel caso possa essere utile a qualcuno. Ho fatto l’iscrizione per mio marito (ha 59 anni e adora una buona bistecca) e quando la box è arrivata, l’ha aperta come se fosse il suo compleanno. Tutto sembrava fresco, ben confezionato e, onestamente, c’era più roba di quanto ci aspettassimo. Compilare il modulo mi ha preso circa un minuto. Se hai più di 40 anni, vale davvero la pena provarci nel peggiore dei casi perdi un minuto, nel migliore ottieni un’ottima box di carne quasi gratis.