Fabrizio Corona sbarca su X e attacca (ancora) Mediaset: «Nei miei confronti atti indimidatori»

06 Febbraio 2026 - 18:59 Alba Romano
fabrizio corona oscurati profili social
L'apertura del profilo era stata annunciata poco prima su una chat di Telegram: «Trattative non ne facciamo»

Cancellato un social, se ne apre subito un altro. Fabrizio Corona è approdato su X. Il suo primo post è un attacco durissimo a Mediaset. Per l’ex agente fotografico la richiesta di rimozione delle pagine social e del canale YouTube, dove venivano pubblicate le puntate di Falsissimo, e la richiesta dei 160 milioni in sede civile sono tutti «atti intimidatori». L’apertura del profilo sul social di Elon Musk era stata annunciata poco prima su una chat di Telegram, in cui aveva scritto «sono atterrato su X».

La chiusura dei profili

Intanto, il profilo che era riuscito ad aprire ancora una volta su Instagram è stato nuovamente rimosso. Corona ha già iniziato a postare su X una serie di messaggi in cui dice, in sostanza, che non si fermerà: «Trattative non ne facciamo». Nella giornata di ieri, l’ex re dei paparazzi – tramite il suo storico avvocato, Ivano Chiesa – aveva deciso di denunciare l’azienda «per tentata estorsione».

