Cuore danneggiato trapiantato al bimbo di due anni: sospesa la direttirce di Cardiochirurgia del Monaldi. Si spera nella “lista europea”

Il piccolo di due anni e tre mesi ha ricevuto l'organo danneggiato. Si trova in gravi condizioni, attaccato all'Ecmo. Aperta un'inchiesta e sospesi i medici coinvolti nell'operazione. Scatta la corsa contro il tempo

Anche la direttrice della cardiochirurgia e trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli è stata sospesa nell’ambito degli accertamenti sul cuore inutilizzabile trapiantato ad un bimbo di due anni e tre mesi e ora ricoverato in gravi condizioni. «Oggi abbiamo saputo che sono tre i medici del Monaldi sospesi in via cautelativa dall’attività trapiantologica», ha confermato all’Ansa Francesco Petruzzi, il legale che seguendo la famiglia. Oltre alla direttrice, sono stati sospesi due cardiochirurghi: il primario e il suo assistente.

Una corsa contro il tempo e la speranza dall’estero

«Sulle sospensioni dei medici – spiega la mamma del piccolo – ci sono le autorità competenti che faranno il proprio corso. Io adesso ho altro da pensare». La famiglia aspetta un cuore nuovo, che si spera arrivi subito dalla lista europea. «Speriamo – ha dichiarato l’avvocato Petruzzi – che se dovesse arrivare un nuovo cuore da poter trapiantare, possa non esserci un dubbio a livello europeo di farlo arrivare al piccolo a Napoli». E c’è un ulteriore problema: la direzione del Monaldi dovrà trovare dei medici in grado di eseguire tale operazione, perché gli altri sono tutti sospesi e il bambino non si può trasferire. Il bambino resta ricoverato in coma farmacologico: è in terapia intensiva, attaccato all’Ecmo, macchinario per l’assistenza cardiopolmonare.