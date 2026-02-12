L’omaggio in Tv per James Van Der Beek, torna Dawson’s Creek in versione integrale: dove vedere le prime puntate

L'annuncio di Mediaset, che nel 2000 aveva trasmesso la serie di Dawson Leery e i suoi amici. Il tributo all'attore scomparso a 48 anni per un tumore

Poche ore dopo la scomparsa di James Van Der Beek, morto a 48 anni, Italia 1 ha programmato una serata speciale in suo onore. Come riportato dall’ANSA, l’emittente manderà in onda in seconda serata i primi due episodi di Dawson’s Creek, la serie che lanciò l’attore a livello internazionale e che in Italia arrivò per la prima volta nel 2000. Le storie di Dawson Leery e dei suoi amici nella cittadina immaginaria di Capeside hanno segnato un’intera generazione di telespettatori.

Dawson’s Creek in streaming

Per chi volesse andare oltre i due episodi trasmessi stasera, la serie completa di Dawson’s Creek è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il volto di Van Der Beek resta legato in modo indissolubile a quel personaggio e al genere teen drama che, tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, conquistò milioni di spettatori in tutto il mondo.