Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀAbruzzoBambiniFamiglia nel boscoL'AquilaVideo

Famiglia nel bosco, Catherine in lacrime: «Mi sento male. I bambini stanno vivendo nel terrore e io non li posso proteggere» – Il video

13 Febbraio 2026 - 19:34 Alba Romano
embed
famiglia-nel-bosco-catherine-lacrime
famiglia-nel-bosco-catherine-lacrime
La mamma dei tre figli nella comunità di Vasto è tornata a parlare, ai microfoni de "La Vita in diretta", all'uscita dalla terza seduta con la psichiatra Simona Ceccoli

«Mi sento male, mi sento davvero male: i bambini stanno vivendo nel terrore e paura e io non li posso proteggere, specialmente di notte». Così Catherine, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, è tornata a parlare dopo mesi ai microfoni de La Vita in diretta all’uscita dalla terza seduta con la psichiatra Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila per accertare le capacità genitoriali. Venerdì prossimo è in programma la quarta e ultima seduta dei genitori, prima di quella che sarà effettuata con i bambini, programmata per i prossimi 6 e 7 marzo.

La consulente di parte: «Catherine e Nathan molto provati»

All’ingresso della coppia per la seduta di odierna, la consulente di parte Marina Aiello ha sottolineato che si tratta di «due persone con grandi risorse psicologiche» che comunque sono molto provate dalla vicenda. Intanto, i due legali dei Trevallion, Marco Femminella e Danila Solinas, avrebbero presentato una nuova istanza per il ricongiungimento familiare. Nei giorni scorsi, Nonna e zia dei bambini, ancora nella comunità di Vasto, avevano fatto sapere di voler chiedere «l’affidamento dei tre figli di Catherine ai nonni, che vivono nella città australiana». Ma Nathan continua a dire che vuole restare in Italia, a Palmoli, dove finora la famiglia ha vissuto.

Foto copertina: INSTAGRAM / LA VITA IN DIRETTA | Screenshot

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lecce, butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila euro nella spazzatura: l’incubo di un 57enne e la corsa per ritrovarli

2.

L’amica italiana di Jeffrey Epstein scelta da Paolo Sorrentino per interpretare in “LORO” la parte di una olgettina di Silvio Berlusconi

3.

Compra funghi al supermercato, dentro c’è una blatta: «Il barattolo era sigillato». Scatta la denuncia

4.

Garlasco e la storia del biglietto anonimo al cimitero: «Ad uccidere Chiara è stato Marco»

5.

Ranucci risponde a Giletti: «Mi attacca perché Report fa ascolti. Mai vista una Rai così»

leggi anche
bambini nel bosco famiglia nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, la nonna: «I bambini stanno male, dateli a noi»

Di Alba Romano
bambini nel bosco famiglia nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, le assistenti sociali: «La madre è ancora ostile, ha rimproverato l’educatrice»

Di Ygnazia Cigna
lidia camilla vallarolo famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, parla la maestra: «I bimbi sono svegli e portati per la matematica. La madre? Una presenza ingombrante»

Di Cecilia Dardana
bambini nel bosco famiglia nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

La famiglia nel bosco cede su tutto, sì a scuola e vaccini: «Ma ridateci i nostri figli». La perizia e il prossimo faccia a faccia

Di Ugo Milano
nathan trevallion catherine birmingham famiglia nel bosco bambini nel bosco nuova casa
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, i Trevallion denunciano l’assistente sociale: «È ostile nei nostri confronti»

Di Alba Romano