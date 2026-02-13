Famiglia nel bosco, Catherine in lacrime: «Mi sento male. I bambini stanno vivendo nel terrore e io non li posso proteggere» – Il video

La mamma dei tre figli nella comunità di Vasto è tornata a parlare, ai microfoni de "La Vita in diretta", all'uscita dalla terza seduta con la psichiatra Simona Ceccoli

«Mi sento male, mi sento davvero male: i bambini stanno vivendo nel terrore e paura e io non li posso proteggere, specialmente di notte». Così Catherine, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, è tornata a parlare dopo mesi ai microfoni de La Vita in diretta all’uscita dalla terza seduta con la psichiatra Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila per accertare le capacità genitoriali. Venerdì prossimo è in programma la quarta e ultima seduta dei genitori, prima di quella che sarà effettuata con i bambini, programmata per i prossimi 6 e 7 marzo.

La consulente di parte: «Catherine e Nathan molto provati»

All’ingresso della coppia per la seduta di odierna, la consulente di parte Marina Aiello ha sottolineato che si tratta di «due persone con grandi risorse psicologiche» che comunque sono molto provate dalla vicenda. Intanto, i due legali dei Trevallion, Marco Femminella e Danila Solinas, avrebbero presentato una nuova istanza per il ricongiungimento familiare. Nei giorni scorsi, Nonna e zia dei bambini, ancora nella comunità di Vasto, avevano fatto sapere di voler chiedere «l’affidamento dei tre figli di Catherine ai nonni, che vivono nella città australiana». Ma Nathan continua a dire che vuole restare in Italia, a Palmoli, dove finora la famiglia ha vissuto.

Foto copertina: INSTAGRAM / LA VITA IN DIRETTA | Screenshot