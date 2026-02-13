Vengono presi in giro per il cognome e chiedono di cambiarlo: così i fratelli «Bocchini» diventano «Muratori»

L'avvocata Cinzia Novelli: «La reazione del padre? Ha le spalle larghe e non ci fa caso»

Nel corso della vita, e in particolare l’adolescenza, anche un cognome può trasformarsi in un motivo di imbarazzo. E a volte, quando la situazione si fa insostenibile, l’unica soluzione che si prospetta è chiederne la modifica. È quanto accaduto a tre fratelli di Rimini, che hanno deciso di sostituire il cognome paterno, Bocchini, con quello della madre, Muratori. Una scelta maturata per evitare battute e allusioni sessuali.

La richiesta in prefettura

La richiesta – spiega il Corriere di Bologna – è stata presentata alla prefettura, come previsto dalla normativa che consente il cambio di cognome in presenza di motivazioni ritenute valide. A seguire la famiglia è stata l’avvocata Cinzia Novelli, che ha ricostruito l’iter avviato nel 2022 dal fratello di mezzo. La prima domanda è stata accolta nel 2023. «Non aveva subito atti di bullismo, però qualche battuta gli era arrivata», ha spiegato la legale.

Il cambio di cognome

Dopo il via libera per il secondo dei tre, anche il maggiore ha scelto di fare lo stesso passo. Infine, i genitori hanno deciso di estendere la richiesta al più piccolo, 17 anni. Il padre non si è opposto: «Ha le spalle larghe e non ci fa caso», ha riferito l’avvocata. Una decisione condivisa in famiglia, presa per prevenire possibili situazioni spiacevoli.

