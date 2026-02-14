Gli strani biglietti d’auguri di San Valentino della Casa Bianca

I protagonisti sono Maduro, i Dem, la Groenlandia

La Casa Bianca ha pubblicato sui social media una serie di biglietti di San Valentino contenenti alcune delle immagini del secondo mandato del presidente Trump. «Mi hai conquistato il cuore», si legge sulla prima cartolina con l’immagine del deposto dittatore Nicolas Maduro che viene portato via dal Venezuela incatenato e bendato dopo l’operazione Absolute Resolve.

Lo scatto del senatore Chris Van Hollen (Dem) che sorride insieme al presunto membro della gang MS-13 Kilmar Abrego Garcia a El Salvador è incorniciato in un cuore sulla seconda cartolina, con il messaggio: «Il mio amore per te è forte quanto l’amore dei democratici per gli immigrati clandestini». «Volerei 1.537 miglia per bere qualcosa con te!» continua il biglietto d’amore.

Tra i biglietti un’altra cartolina mostra Trump che tiene in mano un ordine esecutivo appena scritto con il testo: “Ordine esecutivo 4547… SEI IL MIO VENERDÌ”. E uno con la Groenlandia: «È tempo di definire la nostra relazione», si legge sulla cartolina con un cuore attorno all’isola artica. Infine, un po’ di autoironia sul portafoglio di incarichi di Marco Rubio: «Non farmi lavorare per il tuo amore», si legge sul biglietto.