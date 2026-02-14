Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

Le monete da 50 centesimi erano tutte in scatole di cartone. L'uomo aveva provato a fregare una macchinetta per cambiare denaro. Ma qualcosa nel suo piano è andato storto

Un uomo di 42 anni, cittadino cinese, è stato denunciato per spendita di monete false dopo essersi presentato al centro commerciale Bennet di Cornaredo, in provincia di Milano, con 19 chilogrammi di monetine da 50 centesimi trasportate in scatole di cartone. Il valore complessivo ammontava a 1.200 euro. L’uomo intendeva convertirle in un cambiamonete automatico, ma il materiale è risultato interamente contraffatto.

Le monete false e il decreto di espulsione

I carabinieri della stazione di Cornaredo hanno sequestrato le monete, che saranno ora analizzate dal Nucleo antifalsificazione monetaria di Milano per stabilire la tipologia di contraffazione. Il 42enne, irregolare sul territorio italiano dal 2023, è stato accompagnato in questura per l’esecuzione di un decreto di espulsione già pendente a suo carico.

