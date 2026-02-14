Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
È morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich e ultimo a sentirla. La storia con lei e le accuse al marito: «Sa chi l’ha uccisa»

14 Febbraio 2026 - 11:54 Alba Romano
claudio sterpin liliana resinovich
claudio sterpin liliana resinovich
«Se ne è andata una persona che ha sempre combattuto perché si sapesse la verità», ha commentato il fratello della donna, trovata morta a Trieste a gennaio 2022

È morto a 86 anni Claudio Sterpin, amico stretto di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 Dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 Gennaio successivo. Ex maratoneta, Sterpin è morto nelle score ore a Trieste. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nella serata di venerdì 13 febbraio dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa stamani a Trieste tra i tanti amici.

La relazione con Resinovich (sempre negata dal marito)

Sterpin è stata l’ultima persona a sentire al telefono Liliana Resinovich la mattina in cui è scomparsa e ha sempre sostenuto di aver avuto una relazione sentimentale con lei, che si sarebbe presto realizzata in una convivenza. Negli anni, ha sempre accusato Sebastiano Visintin – marito della donna, indagato per omicidio – per la morte della 63enne. «Sono in ebollizione da anni. Perché non credo l’artefice sia stato Sebastiano, non credo sia stato lui ad ucciderla ma lui sa benissimo chi è stato», aveva dichiarato di recente.

La battaglia per la verità

Il marito di Liliana Resinovich ha sempre respinto le accuse di Sterpin e ha anche negato che la moglie avesse una relazione extra coniugale con lui. Fin dai primi giorni dopo l’omicidio, l’amico della vittima si è fatto promotore di una battaglia per chiedere la verità sulla scomparsa della 63enne. Lo scorso dicembre, ha anche partecipato a una manifestazione davanti al tribunale di Trieste con amici e parenti di Resinovich. «Purtroppo è mancata una persona che ha sempre combattuto perché si sapesse la verità e non ha mai cambiato idea», ha detto Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, commentando la notizia della morte di Sterpin.

